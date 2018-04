Banskobystričania otvoria letnú sezónu posledný aprílový víkend

Slávnostné odpočítavanie a spustenie fontány má prebudiť Banskú Bystricu zo zimného spánku.

Banská Bystrica 14. apríla (TASR) – Letnú turistickú sezónu Banská Bystrica otvorí 28. apríla počas jubilejného piateho ročníka Vínšpacírky, ktorá rovnako ako vlani odštartuje kultúrne leto v meste pod Urpínom. Organizátori sa spoliehajú na príjemné jarné počasie, ktoré podčiarkne nielen chuť vína v pohároch degustujúcich, ale i zážitok z prvého tohtoročného vytrysknutia starobylej fontány na Námestí SNP.



"Vínšpacírka, s tradičným Jazz Festivalom a účasťou umelcov i zo zahraničia, dokázala zaplniť námestie už niekoľko rokov po sebe. Myslím, že to je cesta ako podporiť región, ale tiež samotný cestovný ruch v našom meste. O Banskej Bystrici sa vďaka tomuto podujatiu hovorí čoraz viac," konštatoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.



Slávnostné odpočítavanie a spustenie fontány, ktoré má prebudiť Banskú Bystricu zo zimného spánku, sa začne v deň otvorenia letnej sezóny o 15.00 h.



Ako Nosko dodal, pre majiteľov lístkov na Vínšpacírku bude v tento deň zadarmo prístupná Hodinová, tzv. šikmá veža, a to v čase od 14.00 do 18.00 h. Verí, že aj tohtoročná vínna cesta pritiahne do centra mesta čo najviac ľudí.



Podľa neho program tohtoročného kultúrneho leta bude tradične bohatý a zaujímavý, pričom sa ešte "doťahujú" posledné podujatia.