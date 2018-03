V Banskej Bystrici vďaka eurofondom pribudne nová materská škola

So stavebnými prácami mesto plánuje začať na prelome marca a apríla.

Banská Bystrica 17. marca (TASR) – Pri Základnej škole (ZŠ) Radvanská 1 v Banskej Bystrici vznikne nová trojtriedna škôlka, ktorá od septembra tohto roku poskytne celodennú výchovu a vzdelávanie pre 66 detí v bezbariérových priestoroch s novým vybavením a priestranným školským dvorom. Zápis do nej sa uskutoční 18. apríla v ZŠ od 8.00 do 17.00 h. So stavebnými prácami mesto plánuje začať na prelome marca a apríla. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



"Dlhodobým cieľom vedenia mesta je poskytnúť rodičom možnosť umiestniť každého škôlkara prioritne do štátnej materskej školy (MŠ). Vďaka získaným nenávratným finančným prostriedkom z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), zameraného na rozširovanie kapacít, sa tak stane aj v priestoroch ZŠ Radvanská 1. Podobný projekt sa podarilo zrealizovať už vlani v ZŠ na Bakossovej ulici," ozrejmila Marhefková.



"Verím, že už čoskoro budeme môcť naplno začať s realizáciou projektu. Vznikom novej škôlky vytvoríme i niekoľko pracovných miest nielen pre pedagogických zamestnancov. Výhodou je tiež to, že malí predškoláci budú môcť po absolvovaní MŠ plynule pokračovať v plnení školskej dochádzky v ZŠ," konštatoval primátor Ján Nosko.



Stavebné práce budú smerovať k vytvoreniu troch tried na prízemí s kapacitou po 22 detí, šatní, umyvárne, spálne, skladu hračiek, miestnosti pre učiteľov i technickej pre nepedagogických zamestnancov a rovnako k priestrannej spoločnej jedálne. Tá má slúžiť počas celého roka na organizovanie rôznych spoločenských a tvorivých aktivít. V oplotenom areáli školy mesto počíta s vybudovaním detského ihriska.



"Celkový rozpočet projektu sa pohyboval vo výške takmer 606.200 eur, pričom 420.100 eur sme získali z IROP. Suma za stavebné práce, vybudovanie ihriska a stavebný dozor klesá verejným obstarávaním na 519.980 eur. Finančná spoluúčasť mesta je približne 110.700 eur. Takmer 10.000 eur investujeme do nákupu nového vybavenia MŠ," doplnil Vladimír Brieda, vedúci oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov.