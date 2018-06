Protipovodňový projekt Banskej Bystrice spustil búrlivú diskusiu

Jednou z tém, ktorá rezonovala aj pri tohtotýždňovej verejnej prezentácii mesta a štátneho Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), bolo tzv. zabetónovanie mesta.

Banská Bystrica 8. júna (TASR) – Chystaný projekt protipovodňovej ochrany Banskej Bystrice, ktorú ako jediné krajské mesto nemá, vyvolal v týchto dňoch medzi obyvateľmi búrlivú diskusiu. Tá v piatok ráno vyvrcholila opáskovaním stromov a informáciou, že viac ako 370 stromov popri rieke Hron padne za obeť protipovodňovým opatreniam. Za páskami na stromoch a upozornením sú podľa informácií na sociálnej sieti aktivisti vystupujúci pod názvom Za Hron bez betónu.



Podľa banskobystrického magistrátu ide však o dezinformácie, pretože k výrubu mnohých drevín, ktoré boli označené, vôbec nedôjde. Stromy, ktoré musia byť vyrúbané z bezpečnostných dôvodov, sa nachádzajú v koryte Hrona pri rýchlostnej ceste R1 a nie sú súčasťou stromovej aleje popri rieke. "V oblasti blízko centra bude zásah do zelene minimálny a každý jeden vyrúbaný strom bude nahradený novým," zdôraznil primátor Ján Nosko.







Druhou oblasťou, ktorá rezonovala aj pri tohtotýždňovej verejnej prezentácii mesta a štátneho Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), bolo tzv. zabetónovanie mesta. Ako Nosko v piatok znova prízvukoval, mesto zhotoviteľa dôrazne žiadalo, aby architektonické a stavebno-technické riešenie rešpektovalo a eliminovalo všetky návrhy, ktoré by necitlivo zasiahli do obrazu mesta a krajiny.



"V centre mesta nepribudnú takmer žiadne nové betónové múry brániace ľuďom v kontakte s riekou. Už existujúce múriky budú nahradené novými, z ktorých ani jeden nebude vyšší ako 1,2 metra," konštatoval primátor.



"Súčasný projekt protipovodňovej ochrany mesta Banská Bystrica pripravujeme od roku 2011. Navrhnuté riešenie ochráni obyvateľov mesta pred storočnou vodou," dodal Pavel Machava, hovorca SVP.