Banská Bystrica a Brezno budú zisťovať výšku príjmov obyvateľov

Pri návšteve sa pracovník Štatistického úradu musí preukázať poverením.

Banská Bystrica/Brezno 4. februára (TASR) - Banská Bystrica a Brezno patria medzi viac ako 350 obcí na Slovensku, v ktorých Štatistický úrad (ŠÚ) SR realizuje v tomto roku zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností. V období od 4. februára do 28. júna vybrané domácnosti navštívi pracovník, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Obyvateľov na to upozorňujú magistráty oboch miest na svojich webových stránkach.



Ako zdôrazňujú, všetky informácie a názory, ktoré budú v tomto zisťovaní poskytnuté, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia len pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá ŠÚ SR.



Cieľom zisťovania je vytvorenie systematických štatistík krajín EÚ o príjmoch a životných podmienkach domácností. Umožňuje to analyzovanie životnej úrovne na Slovensku i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci EÚ.