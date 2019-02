Banská Štiavnica pokračuje vo vzdelávaní seniorov

Tamojší seniori sa môžu prihlásiť na bezplatný kurz záhradkárstva.

Banská Štiavnica 18. februára (TASR) - Mesto Banská Štiavnica aj tento rok pokračuje vo vzdelávaní seniorov. Tamojší seniori sa môžu prihlásiť na bezplatný kurz záhradkárstva.



Ešte v roku 2015 realizovalo mesto projekt vzdelávania seniorov, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Vo vzdelávaní seniorov však pokračovali v Banskej Štiavnici aj v ďalších rokoch. "V rámci udržateľnosti tohto projektu si robíme tieto kurzy z vlastného rozpočtu," priblížila Henrieta Godová z banskoštiavnického mestského úradu.



V roku 2017 bol kurz zameraný na počítačové zručnosti, vlani zase na tému Ľudové remeslo - práca s drevom. Tento rok chystajú kurzy dva, prvý je zameraný na záhradkárstvo. V druhej polovici roka to bude kurz na tému zdravoveda.



Kurz bude podľa Godovej trvať štyri týždne, pričom seniori sa budú stretávať dvakrát do týždňa. Jeho rozsah je 25 hodín. Vzdelávanie je bezplatné, prihlásiť sa môže každý obyvateľ mesta Banská Štiavnica, ktorý dovŕšil vek 50 rokov.



V rámci kurzu sa podľa Godovej seniori oboznámia s témami ako ekologické poľnohospodárstvo a permakultúra či výsadba a pestovanie ovocných aj okrasných drevín. Dozvedia sa aj to, ako si založiť záhradku, pestovať trvalky, balkónové kvetiny, bylinky a mnoho ďalších vecí.