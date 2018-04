Banskobystričania otvorili letnú sezónu, mnohí aj s pohármi v ruke

Banskobystrický primátor Ján Nosko verí, že v programe, ktorý čaká nielen obyvateľov, ale i návštevníkov mesta počas Kultúrneho leta, si každý nájde to svoje, keďže prináša všetky žánre.

Banská Bystrica 29. apríla (TASR) – Prvé tohtoročné vytrysknutie starobylej fontány na Námestí SNP otvorilo letnú sezónu v Banskej Bystrici. Tento moment si v sobotu (28.4.) popoludní nenechalo ujsť približne 3000 ľudí, z toho zhruba polovica s pohármi v ruke, keďže mesto otváralo turistickú sezónu počas jubilejného 5. ročníka vínneho festivalu Vínšpacírka a jazzového festivalu.



Banskobystrický primátor Ján Nosko verí, že v programe, ktorý čaká nielen obyvateľov, ale i návštevníkov mesta počas Kultúrneho leta, si každý nájde to svoje, keďže prináša všetky žánre.



Viceprimátora Martina Turčana teší, že mesto spolu s Cechom hostinských prinieslo pod Urpín vínnu kultúru. Tej návštevníci holdovali až do neskorého večera.



"Teší ma, že počet návštevníkov Vínšpacírky rastie každým rokom o 200 až 300 ľudí. V tomto ročníku sme vypredali 1500 lístkov. Podujatie lámalo rekordy nielen v návštevnosti. Bol vytvorený nový slovenský rekord v profesionálnom sekaní sektov metódou sabráž – 65 fliaš za 39 sekúnd. Vypilo sa 2000 fliaš vína a Hodinovú vežu v tento deň navštívilo 220 účastníkov vínnej cesty," zhodnotil v nedeľu pre TASR Turčan.



Aj tento rok organizátori odovzdali ocenenie Vínšpacírky pre osobnosť z vinárskeho fachu. Tentoraz cena zostala takpovediac doma, v Banskobystrickom kraji. Získal ho in memoriam významný vinár a zakladateľ revolučnej myšlienky pestovania ekologického vína Ján Domin.



Spočiatku bol "len" zanietený vinár a degustátor, ktorého snom bolo vybudovať rodinné vinárstvo. V jeho živote napokon zarezonovalo niekoľko míľnikov, ktoré sú dodnes významné pre slovenskú enológiu. V ére Československa patril medzi absolútnu špičku producentov vín a málokto o ňom vie, že v 80. rokoch sa zaslúžil aj o výrobu prvého slovenského ružového vína. Zomrel vlani týždeň pred Vínšpacírkou.



"Od tohto ročníka sme začali s udeľovaním tzv. známky kvality nazvanej Bystrický anjel. Jej cieľom je do budúcna takto označené produkty, konkrétne vína, dostať na regionálne pulty, teda na miesta, ktoré sú významné z pohľadu turizmu a cestovného ruchu," dodal Turčan. Ocenenie je udeľované pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera.