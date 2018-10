Banskobystrická univerzita ponúka od roku 2019 kurz osobného rozvoja

Kurz, ktorý sa začína v januári 2019, je vhodný pre každého, kto sa chce rozvíjať, špeciálne pre profesie, ako učitelia, lekári, ale aj pre všetkých, ktorí pracujú s klientmi.

Banská Bystrica 9. októbra (TASR) – Spolupráca banskobystrickej Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela (EF UMB) a Psychophonetics Institute International (PII) umožnila priniesť na Slovensko diplomovaný postgraduálny kurz v holistickom counselingu pre pracovisko. Je to nástroj osobného rozvoja, ktorý pomáha transformovať životné a pracovné výzvy na príležitosti pre osobný a profesijný rozvoj. TASR o tom informovala Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie UMB.



"Nové prístupy 21. storočia k líderstvu sú čoraz viac orientované na manažment rozvoja zamestnancov, ľudí. Za účelom rozvoja profesionálov z firemných, vládnych a mimovládnych organizácií, terapeutov, zdravotníckych pracovníkov, pedagógov, manažérov a všetkých, ktorí sa venujú osobnému rozvoju, pripravili EF UMB a PII unikátny kurz," konštatovala Straková.



Hlavnou metódou je psychofonetika. "Je to metóda sebauvedomenia a obnovy celého človeka - tela, životnej energie, duše i ducha," priblížila Mira Heribanová z PII. Podľa nej je kurz, ktorý sa začína v januári 2019, vhodný pre každého, kto sa chce rozvíjať, špeciálne pre profesie, ako učitelia, lekári, zdravotnícki pracovníci, tréneri, lektori, sociálni pracovníci, právnici, umelci, manažéri, koučovia, všetkých, ktorí pracujú s klientmi, ale i pre rodičov, manželov či partnerov.



Tvorcom kurzu je Yehuda Tagar, izraelsko-austrálsko-juhoafrický lektor, riaditeľ PII a tiež organizácie Psychosophy Academy of Central Europe. Yehuda praktizuje a vyučuje psychofonetiku a metodickú empatiu viac ako 30 rokov.



Kurz je organizovaný počas roka ako cyklus siedmich seminárov, každý v trvaní päť dní. Záujemcovia sa už môžu prihlásiť.