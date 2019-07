Banskobystrický kraj podporil sumou 300.000 eur vyše 200 táborov

Chce tak dosiahnuť, aby aktivity a tábory pre deti a mládež v kraji boli dostupné i pre rodiny zo sociálne slabších rodín. Vďaka príspevku kraja nemuseli nič zaplatiť.

Banská Bystrica 26. júla (TASR) – Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v tomto roku po prvý raz podporilo sumou 300.000 eur z rozpočtu viac než 200 táborov. Chce tak dosiahnuť, aby aktivity a tábory pre deti a mládež v kraji boli dostupné i pre rodiny zo sociálne slabších rodín. Vďaka príspevku kraja nemuseli nič zaplatiť.



Ako TASR vo štvrtok (25. 7.) informovala Marcela Glevická, vedúca oddelenia styku s verejnosťou Úradu BBSK v Banskej Bystrici, podporu získali napríklad Letný basketbalový tábor, Hokejový kemp, Futbalové leto, Lukostrelecký tábor, Sústredenie atletického klubu Mostáreň Brezno i Detská cyklistická akadémia. Okrem športových to boli aj spoznávacie tábory ako Zlatá horúčka v Banskej Štiavnici, Prázdninová škola tradičných techník v Španej Doline a Raketový tábor pre deti.



"Po vyhodnotení žiadostí sme dostali nejednu spätnú väzbu od organizátorov, ktorí spomínali, že iba vďaka tomuto príspevku sa podarí tábor zrealizovať. Napríklad, Denný tábor na vidieku, ktorý v Rimavskosobotskom okrese organizuje občianske združenie Šanca pre Dražice, by bol nedostupný pre väčšinu detí, hoci by rodičia mali zaplatiť zaň možno iba 40 eur," konštatoval predseda BBSK Ján Lunter.



Podľa Glevickej sa suma na podporu táborov rozdelila pre jednotlivé okresy podľa toho, koľko v danom okrese žije detí vychádzajúc z údajov Štatistického úradu SR.



Najviac táborov kraj podporil v okresoch Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec a Rimavská Sobota. Približne štvrtina bola pobytová, u ostatných išlo o denné tábory.