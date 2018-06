Banskobystrický kraj presťahuje gymnáziá v Revúcej a Tornali

Rozhodli o tom poslanci zastupiteľstva BBSK na svojom pondelkovom zasadnutí.

Brezno 25. júna (TASR) – Gymnázium v Tornali a Prvé slovenské literárne gymnázium (PSLG) v Revúcej presťahuje ich zriaďovateľ Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) k 1. septembru tohto roka do nových priestorov. Literárne gymnázium presídli len v rámci mesta do Gymnázia Martina Kukučína, tornaľské presťahuje do budovy Gymnázia Ivana Kraska v približne 27 kilometrov vzdialenej Rimavskej Sobote. Rozhodli o tom poslanci zastupiteľstva BBSK na svojom pondelkovom zasadnutí.



Podľa slov riaditeľa odboru školstva Úradu BBSK Miroslava Martiša je v obidvoch prípadoch dôvodom zmeny sídla nenaplnenosť škôl a extrémne nízky počet žiakov. "PSLG má v tomto školskom roku 32 žiakov v troch triedach. V nasledujúcom ich bude mať 19 v dvoch triedach," konkretizoval Martiš, podľa ktorého problémy s financovaním školy pretrvávajú od roku 2011, odkedy bolo každoročne dofinancované z rozpočtu BBSK.



PSLG doteraz sídlilo v historickej novšej budove Prvého slovenského gymnázia na Železničnej ulici postavenej v rokoch 1871 až 1873. Podľa slov poslanca Ondreja Luntera kraj presťahovaním gymnázia ušetrí za tri roky okolo 150.000 eur, ktoré použije vo forme kapitálovej investície. "Vytvorí sa zámer na rozvoj cestovného ruchu, ktorý bude hľadať riešenie pre danú budovu tak, aby aj ten historický odkaz, ktorý v tejto budove je, zostal zachovaný," zdôraznil Lunter s tým, že by v nej mohlo vzniknúť interaktívne múzeum.



Gymnázium v Tornali má v aktuálnom školskom roku 74 žiakov, pričom jeho kapacita je 325 študentov. "V školskom roku 2018/2019 bude mať 34 žiakov, z ktorých už desať požiadalo o prestup na inú školu," podotkol Martiš. V tomto prípade bola podľa neho najvhodnejšou lokalitou Rimavská Sobota, nakoľko všetci tornaľskí gymnazisti sa vzdelávajú v maďarskom jazyku a nikde bližšie také gymnázium nie je.