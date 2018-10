Banskobystrický kraj z rozpočtu zafinancuje aj obnovu ciest i škôl

Do roku 2020 si dal kraj pod vedením predsedu BBSK Jána Luntera za cieľ obnoviť minimálne 300 kilometrov ciest II. a III. triedy v BBSK. Má ísť o komplexnú rekonštrukciu ciest spolu so 120 mostmi.

Banská Bystrica 22. októbra (TASR) – Z rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na budúci rok, ktorý v pondelok schválili krajskí poslanci na zasadnutí v Banskej Bystrici, pôjdu milióny eur na cesty II. a III. triedy vo viacerých okresoch, rovnako do kvalitnejšej starostlivosti v Domove sociálnych služieb (DSS) v Ladomerskej Vieske, rekonštrukcie fasády sa dočká historický Thurzov dom v Banskej Bystrici, obnovy aj školy v kraji v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, či biatlonový areál v Osrblí.



Do roku 2020 si dal kraj pod vedením predsedu BBSK Jána Luntera za cieľ obnoviť minimálne 300 kilometrov ciest II. a III. triedy v BBSK. Má ísť o komplexnú rekonštrukciu ciest spolu so 120 mostmi. Na základe schváleného rozpočtu sa jej dočkajú mosty cez Ipeľ, Vrbovka a Ipeľské Predmostie, ktoré sú dôležité pri cezhraničnej spolupráci.



"Na rekonštrukcie ciest, ktoré sú v našom kraji vo veľmi zlom stave, sme v rozpočte vyčlenili rekordnú čiastku," konštatoval šéf kraja Lunter.



Na prevádzku, údržbu a rekonštrukciu cestnej infraštruktúry poslanci schválili investíciu v celkovej výške 32 miliónov eur. BBSK chce do konca roku 2020 rovnako vyčerpať všetkých 40 miliónov eur z eurofondov, ktoré sú na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v BBSK alokované.



Naplánovaná je i rekonštrukcia cesty do Vlkanovej spolu s obnovou mosta cez Hron za 1,6 milióna eur. Kraj plánuje investovať 8,5 milióna eur do rekonštrukcie ciest III. triedy v okresoch Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Detva a Poltár, ktoré sú spádové. Je to približne 90 kilometrov ciest.



Podľa Luntera priamo v Banskej Bystrici chcú riešiť kapacitne nedostatočnú cestu od Podlavíc až k Roosveltovej nemocnici, kde ľudí trápia kolóny, rozšírením cesty a úpravou kruhového objazdu. Obnovovať sa majú tiež problematické úseky ciest ako v Železnej Breznici, trpiace zosuvom časti cesty. Rovnako sa bude stavať nová cesta na prepojenie ciest do Pršian a sprístupnenie lokality Pršianskej terasy.



"Na zastupiteľstve sme tiež schválili investíciu 150.000 eur do vybudovania prístupovej komunikácie k turistickému cieľu Predná Hora. Doprava je jednou z mojich najväčších priorít," dodal Lunter.



Poslanci okrem reštaurovania fasády Thurzovho domu na banskobystrickom Námestí SNP, obnovy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, schválili i transformačný plán DSS Ladomerská Vieska. Podľa kraja ide o dlho plánovaný projekt transformácie domova na menšie zariadenia. V súčasnosti poskytuje len jeden druh sociálnej služby celoročnou formou pre 50 prijímateľov sociálnej starostlivosti.



"Ide o DSS, ktorý poskytuje služby zdravotne postihnutým občanom od roku 1955. V súčasnosti sídli v štyroch budovách, ktoré už nevyhovujú aktuálnym potrebám. Ani jedna z nich nie je bezbariérová. Vďaka transformácii budú môcť prijímatelia využívať komunitné služby a vytvoria sa kapacity pre ambulantné sociálne služby, ktoré sú v okrese Žiar nad Hronom nedostatočné," zdôvodňuje vedenie BBSK.



Kraj, ktorý usiluje o možnosť mať Svetový pohár v biatlone v Osrblí, investuje 190.000 eur i na nákup technických zariadení na výrobu snehu v tomto areáli. Vďaka tomu bude vraj opäť možné získať licenciu A pre biatlonový areál a na Slovensku bude opäť možné robiť Svetové poháre IBU a majstrovstvá sveta.