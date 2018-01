Bardejov chce zreštaurovať lampový stĺp, pri ktorom kat stínal hlavy

Bardejovský lampový stĺp je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Vznik tejto neskorogotickej pamiatky sa datuje okolo roku 1500.

Bardejov 13. januára (TASR) - Bardejovská samospráva má záujem zreštaurovať lampový stĺp na Jiráskovej ulici, pri ktorom sa podľa záznamov zo 16. a 17. storočia vykonávali popravy sťatím. V tomto priestore bývala vystavená aj hlava neboštíka. Bardejovský lampový stĺp je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Vznik tejto neskorogotickej pamiatky sa datuje okolo roku 1500 a patrí medzi najstaršie stavebné pamiatky mesta. Radnica o tom informuje na svojej webstránke.



Lampové stĺpy sa v stredoveku stavali na dôležitých križovatkách ciest, cintorínoch a pamätných miestach. Bardejovský stĺp tvorí kamenná štvorboká otvorená vežička so strieškou položená na osembokom stĺpe. Nachádza sa v záhrade bývalej nemocnice medzi Kláštornou baštou a Hornou bránou. Kedysi tu bol cintorín. Vo vežovitej časti stĺpa horelo svetlo, ktoré plnilo funkciu orientačnú, ale aj spomienkovú.



Mesto podalo žiadosť na ministerstvo kultúry o poskytnutie dotácie z programu Obnovme si svoj dom. Zámerom projektu je reštaurovanie tejto národnej kultúrnej pamiatky, s čím súvisí aj reštaurátorský výskum a dokumentácia vykonaných prác, ktoré budú koordinovať s Krajským pamiatkovým úradom v Prešove. Výsledkom projektu by mala byť prezentácia zreštaurovaného kamenného stĺpa v jeho čo najpôvodnejšej podobe v súlade s podmienkami pamiatkovej starostlivosti.



V prípade schválenia projektu radnica počíta so začatím prác v druhej polovici roka.