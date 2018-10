Marián Matej sa vzdal kandidatúry na primátora Bardejova

V utorok (30.10.) sa M. Matej vzdal svojej kandidatúry v prospech nezávislého kandidáta Juraja Bochňu.

Bardejov 31. októbra (TASR) – Kandidát KDH Marián Matej sa nebude v novembrových komunálnych voľbách uchádzať o post primátora Bardejova. V utorok (30.10.) sa vzdal svojej kandidatúry v prospech nezávislého kandidáta Juraja Bochňu.



"V ďalších dňoch mu chcem byť nápomocný v jeho kampani a budeme v nej vystupovať spoločne v záujme toho, aby sme boli úspešní. Aby sa hlasy netrieštili, naopak, aby sa spájali. Je to moje osobné rozhodnutie, je ale odsúhlasené aj vedením strany KDH," povedal Matej.



Bochňa si cení, že nejde o politické, ale ľudské rozhodnutie. "Stretli sme sa ako priatelia a po osobnom rozhovore sme zhodnotili, že naše programy ako kandidátov na primátora sú takmer rovnaké a nie je nič, čo by nám bránilo v spolupráci. Netreba za tým hľadať žiadne zmluvy, žiadne podpísané predvolebné dohody. Takéto veci nechajme politikom. My dvaja sme ľudia, ktorí chcú prostredníctvom nápadov mladých ľudí a skúseností staršej generácie spolupracovať na témach, ktoré Bardejov trápia," povedal Bochňa.