Bardejovské kúpele očakávajú aj v tomto roku nárast návštevníkov

Bardejov 7. júna (TASR) – Hlavnú kúpeľnú sezónu otvorili v piatok v Bardejovských kúpeľoch, ktoré aj tento rok očakávajú nárast návštevníkov. V prvom štvrťroku 2019 zavítalo do kúpeľov o 1114 osôb viac ako v rovnakom období minulého roku, čo je nárast približne o 4,5 percenta.



"Zaznamenali sme 27.500 klientov s priemernou dĺžkou pobytu 9,5 dňa. Je to naozaj enormný nárast, ktorému sa tešíme a sme veľmi radi, že tento trend pokračuje aj v prvom kvartáli 2019, v ktorom zaznamenávame vyššie čísla a vyššiu obsadenosť," uviedla ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov Tamara Šatanková.



V minulom roku bola celková návštevnosť na úrovni 27.834 osôb, čo bolo o 664 ľudí viac ako rok predtým. "Celkové tržby kúpeľov za rok 2018 vzrástli medziročne o 7,7 percenta a dosiahli 13,78 milióna eur, zaznamenali pritom zisk pred zdanením vo výške 1,28 milióna eur. Zamestnancov bolo 357," doplnil predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Bardejovské kúpele Jaroslav Komora.



Podiel zahraničných klientov predstavoval približne päť percent, čo je 1180 klientov. Najviac ich pochádzalo z Česka, Poľska a z rusky hovoriacich krajín - Ukrajiny, Ruska a Bieloruska. Prichádzajú spravidla na šesť nocí a rusky hovoriaci klienti ostávajú na desať až 14 nocí. Slovenskí klienti preferujú kratšie pobyty, okrem klientov zdravotných poisťovní," komentoval vývoj Komora.



Podľa generálneho riaditeľa Bardejovských kúpeľov Pavla Menšíka sa plánujú posunúť v oblasti digitalizácie. „Či už vo vnútropodnikových procesoch, ale aj smerom k marketingu v získavaní nových potenciálnych zákazníkov. Keď som si pozrel štruktúru klientov, tak ide väčšinou o staršiu generáciu. Chcel by som, aby aj mladí ľudia vedeli o Bardejovských kúpeľoch a prišli nás navštíviť. Nemusia ísť do kúpeľov, ale aby to tu spoznali,“ povedal Menšík.



Počas sezóny kúpele pripravujú viacero podujatí. "V júni sú každú sobotu na kúpeľnej kolonáde koncerty určené širokej verejnosti, 1. prvého júla otvárame 65. ročník Medzinárodného hudobného leta. Následne sa uskutočnia Kúpeľné dni a v auguste Alžbetínsky deň za účasti 'cisárovnej Sissi a jej manžela Franza Jozefa'. V závere leta to budú opäť koncerty na kúpeľnej kolonáde, 1. septembra Pivný festival. Sezónu ukončíme 5. októbra Hornošarišským vinným festivalom," priblížila Šatanková.