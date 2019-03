Baťov kanál otvoria v Skalici tradične prvý májový deň

Slávnostné otvorenie odštartuje už 13. sezónu. Kultúrne podujatie v prístave Skalica každý rok láka stále väčší počet ľudí.

Skalica 1. marca (TASR) – Plavebnú sezónu na Baťovom kanáli, unikátnej vodnej ceste spájajúcej slovenské Pomoravie s moravskými regiónmi, otvoria v Skalici aj tento rok na 1. mája. TASR o tom informovala projektová manažérka podujatia Martina Wagner.



Slávnostné otvorenie odštartuje už 13. sezónu. Kultúrne podujatie v prístave Skalica každý rok láka stále väčší počet ľudí. "V minulom roku si cestu do skalického prístavu počas otvárania sezóny našlo takmer 3000 návštevníkov a veríme, že ani tento rok to nebude inak. Hlavným bodom programu bude slávnostné odomykanie vôd Baťovho kanála," uviedla manažérka podujatia.



Pre všetkých účastníkov bude počas celého dňa pripravený sprievodný program a vystúpenie umelcov z regiónu. Nebudú chýbať prvomájové trhy s ponukou občerstvenia a výrobkov. "Samozrejmosťou sú dielničky pre deti, pirátska cesta naprieč prístavom, maľovanie na tvár, cukrová vata či ľadová triešť. Ostrovček na vode bude patriť prezentácii kolobežiek, ktoré si môžu návštevníci vyskúšať, pre odvážnych bude pripravený aquazorbing a oddýchnuť si bude možné v chill out zóne," doplnila Wagner.



V Skalici pred 13 rokmi otvorili jediný slovenský prístav Baťovho kanála, ktorý vznikol ako umelá vnútrozemská vodná cesta v 30. rokoch 20. storočia. Je dlhá 55 kilometrov a nachádza sa na nej osem prístavov. Do posledného z nich, Otrokovíc na Morave, sa zo Skalice dá doplaviť za päť až šesť dní. Obľuba putovania po vode netradičným spôsobom, kedy najvyššia povolená rýchlosť plavidiel je päť kilometrov za hodinu, je medzi turistami čoraz väčšia.



Najväčší záujem registrujú na Baťovom kanáli o celodenné plavby na motorových člnoch, spojené so spoznávaním okolia, vhodné sú pre rodiny s deťmi a skupiny priateľov. "Obľube sa tešia aj viacdenné plavby na kajutových lodiach alebo v posledných sezónach už aj na motorových člnoch, keď klienti prespia v ubytovacích zariadeniach alebo v prístavoch v stanoch po ceste," doplnila Wagner.