Lunter chce presadiť, aby 1 % z rozpočtu išlo na strategický rozvoj

Išlo by o 1,7 milióna eur. Predseda Banskobystrického kraja očakáva, že návrh poslanci podporia.

Banská Bystrica 7. februára (TASR) – Doprava, sociálna ekonomika a cestovný ruch sú najdôležitejšie rozvojové priority nového vedenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktoré chce realizovať v rokoch 2018 až 2022. Ako v stredu informoval predseda kraja Ján Lunter, počíta so vznikom rozvojového inštitútu, obsadeného expertmi, ktorí sa nimi budú zaoberať. To by v konečnom dôsledku malo priniesť viac pracovných príležitostí, zlepšenie dopravy a spojení medzi mestami, obcami po kvalitných cestách a v neposlednom rade zvýšenie propagácie dlhodobo zanedbávanej oblasti turizmu, najmä, ak BBSK má čo návštevníkom ponúknuť.



"Program je ambiciózny, sú pred nami veľké výzvy," konštatoval Lunter. Do krajského parlamentu mieri s návrhom, aby do strategickej rozvojovej agendy každoročne išlo z rozpočtu kraja jedno percento, čo vychádza na 1,7 milióna eur. Očakáva, že ho poslanci podporia.







"Keď naštartujeme ekonomickú aktivitu v našom kraji, všetky ostatné problémy sa nám budú riešiť jednoduchšie. Oblasti dopravy, cestovného ruchu a riešenia dlhodobej nezamestnanosti sú preto strategickými príležitosťami pre náš kraj," zdôraznil šéf kraja.



"Aby sme mohli naše priority realizovať, je tomu treba prispôsobiť organizačnú štruktúru na úrade tak, aby vedel veľmi akčne a flexibilne riešiť problémy. Zámerom župy je zriadiť Inštitút regionálneho rozvoja, ktorý bude projektovo-analytickou jednotkou pre oblasť dopravy, cestovného ruchu a sociálnej ekonomiky. Mal by riešiť dlhodobé problémy v najzaostalejších regiónoch. Na rozvoj sa bude pozerať komplexne, prepájať prácu jednotlivých oddelení a projektov s cieľom zabezpečiť zdroje na ich financovanie," ozrejmil krajský poslanec Ondrej Lunter s tým, že fungovať by mal do polroka. V súčasnosti dávajú dokopy tím expertov, ktorý by mal kooperovať s Úradom vlády SR.



"Je potrebné si uvedomiť, že inštitút je investícia s vysokou návratnosťou. Kraj do neho niečo vloží, ale vďaka agende, ktorú bude vytvárať a projektom, ktoré bude písať, dokáže akumulovať a znásobiť zdroje, či už z eurofondov alebo zákona, ktorý ide z dielne ministerstva sociálnych vecí alebo v rámci podpory najmenej rozvinutých regiónov," dodal O. Lunter.







Vedenie BBSK vytvára plán rozvoja v spolupráci s viacerými špecialistami pre jednotlivé oblasti. Expert na dopravu Tomáš Mišovič z Iniciatívy stredné Slovensko predstavil v stredu plány na dobudovanie dopravnej infraštruktúry v kraji s dôrazom na význam jednotlivých dopravných koridorov.







Za oblasť cestovného ruchu členka expertného tímu splnomocnenca vlády pre najmenej rozvinuté regióny Iveta Niňajová zdôraznila: "Hlavným cieľom nie je zvyšovať počet návštevníkov, ale kvalitu zážitku, aby sa návštevníci vracali. Na to, aby sme dobudovali turistickú infraštruktúru, potrebujeme poznať, čo tu máme. Musíme mať partnerov, ktorí tam pôsobia. Zatiaľ na území kraja funguje šesť oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) a siedmy sa zakladá. Sú však finančne a personálne poddimenzované, a preto je naším cieľom dobudovať personálne kapacity v OOCR a vytvoriť z nich partnerov pre kraj."



Za dôležitú Niňajová označila potrebu budovania značky konkrétnych produktových línií v kraji a naznačila možnosť využitia krajských sociálnych podnikov na dobudovanie turistických chodníkov a národných kultúrnych pamiatok.



"BBSK by sa mal stať lídrom v sociálnej oblasti," uviedol zasa Ján Baláž z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.



Do konca roka by mal Inštitút regionálneho rozvoja rozbehnúť prvé tri pilotné projekty sociálnych podnikov, ktoré by dali príležitosť dlhodobo nezamestnaným. Následne by mali vzniknúť ďalšie v spolupráci so starostami obcí v BBSK.