Demografickým problémom okresu Brezno je starnutie obyvateľstva

Brezno 25. júna (TASR) – Starnutie obyvateľstva je aktuálne najväčším demografickým problémom okresu Brezno na severe Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). V aktuálnej analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu, ktorá bola predložená poslancom zastupiteľstva BBSK na pondelkovom zasadnutí, to konštatuje odbor regionálneho rozvoja Úradu BBSK.



„Výrazne narastá podiel skupiny obyvateľov v poproduktívnom veku a, naopak, klesajú skupiny obyvateľov v predproduktívnom a produktívnom veku,“ uviedol odborný referent odboru Rastislav Kubányi.



Podľa analýzy bol v roku 2012 podiel obyvateľov v produktívnom veku (15 – 64 rokov) na úrovni 14,40 percenta populácie okresu, v roku 2017 klesol na 14,23 percenta. „Naopak, skupina obyvateľov v poproduktívnom veku predstavovala v roku 2012 len niečo nad 14 percent všetkých obyvateľov okresu. V roku 2017 to však už bolo viac ako 17 percent,“ dodáva odbor v spracovaných materiáloch.



Podľa analýzy sa ale zlepšila situácia v oblasti zamestnanosti. Ako spomínajú jej autori, ku koncu mája aktuálneho roka dosiahol okres na základe údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny úroveň evidovanej miery nezamestnanosti 5,36 percenta, čím sa tesne dostal pod úroveň priemeru SR, ktorá je 5,37 percenta. Najväčším zamestnávateľom v okrese je hutnícka spoločnosť Železiarne Podbrezová. Jej tržby tvoria približne dve tretiny celkových tržieb z priemyselnej výroby v okrese.



Podľa slov poslanca Ľubomíra Motyčku sú aktuálne výsledky zamestnanosti v okrese vynikajúce, pričom zvlášť spomenul cestovný ruch, v rámci ktorého pracuje podľa jeho údajov okolo 900 ľudí. „Je to možno akási druhá najväčšia fabrika po železiarňach,“ dodal.



Okres Brezno je šiestym najväčším na Slovensku. Tvorí ho 30 obcí, z nich len Brezno má štatút mesta. S približne 62.000 obyvateľmi sa v tomto smere približuje štatistickému priemeru SR. Celkový počet obyvateľov okresu však dlhodobo klesá, rovnako ako počet obyvateľov celého BBSK.