Pohronská hradná cesta približuje históriu 16 hradných lokalít

Žarnovica 25. júla (TASR) - Históriu 16 hradných lokalít vinúcich sa popri toku Hrona približuje Pohronská hradná cesta. Projekt vznikol ako jedna z produktových línií Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) ako turistickej destinácie. Jeho autori si od neho sľubujú najmä zvýšenie návštevnosti jednotlivých hradov, a tiež rozvoj turistickej infraštruktúry v ich okolí.



Ratibor Mazúr z hradu Revište, ktorý je autorom myšlienky budovania Pohronskej hradnej cesty, priblížil, že hrady na tejto trase v minulosti plnili obrannú funkciu ciest vedúcich k stredoslovenským banským mestám. Niektoré z nich už zanikli, iné existujú dodnes a pracuje sa na ich obnove.



"Všetky sa zúčastňovali na ochrane historickej Pohronskej cesty. Chránili prevoz vzácnych kovov z Banskej Štiavnice do Kremnice a opačne. Chránili banské mestá, cestujúcich. Pevnosti slúžili aj ako sídla šľachtičných rodov, ktoré tu mali svoje panstvá a vyberali mýtne poplatky," priblížil Mazúr. Ide napríklad o Zvolenský zámok, hrad Peťuša, Pustý hrad, hrad Šášov a Revište, či Kláštor v Hronskom Beňadiku.



Projekt má za cieľ zvýšiť návštevnosť týchto lokalít a zároveň prispieť aj k budovaniu turistickej infraštruktúry v regiónoch. "Sľubujeme si od toho to, aby sa vo verejnosti zmenila mienka o strednom Pohroní a aby zbadali návštevníci Pohronia, aké ďalšie kultúrne a historické pamiatky tu existujú," poznamenal Mazúr s tým, že hrady na trase by mohli návštevníkov do regiónov prilákať na viac dní a nie iba na jednodňovú turistiku.



Unikátnosťou trasy má byť jej dostupnosť viacerými spôsobmi - pešo, na bicykli a splavom rieky Hron. Jej atraktívnosť má zvýšiť aj jednotný hradný mobiliár. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Gron v spolupráci s Rozvojovou agentúrou BBSK n. o. a Slovenskou komorou architektov už vyhlásila architektonicko - krajinársku súťaž na tento mobiliár.



Podľa predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Jána Luntera, ktorý vo štvrtok navštívil niektoré hrady zapojené do projektu, je podpora turizmu to, čo môže kraju pomôcť v ďalšom rozvoji.



"Tieto hrady, ktoré sú na Pohroní, boli ako keby každé osve, zabudnuté. Tým, že vytvoríme Pohronskú cestu, tak sa dostali do zaujímavej polohy," skonštatoval počas návštevy hradu Revište. Cieľom jeho štvrtkovej návštevy bol aj Pustý hrad. "V minulosti na Pustom hrade sídlil župan, tak si viem celkom predstaviť, že by tam bolo celkom pekne," zažartoval.



Kraj podľa jeho slov podporil vznik Pohronskej hradnej cesty aj finančne, a to prostredníctvom podpory oblastných organizácií a prostredníctvom rozvojovej agentúry kraja.