Banskobystrickí poslanci budú rokovať aj o zvýšení najnižších miezd

Banská Bystrica 25. júna (TASR) - Návrh na schválenie investícií do chátrajúceho majetku Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vo výške 5,9 milióna eur, bude jedným z bodov pondelkového zastupiteľstva BBSK, ktoré sa od 10. h uskutoční v synagóge v Brezne.



Ako pred zasadaním informoval predseda BBSK Ján Lunter, napriek tomu, že predchádzajúci predseda BBSK Marian Kotleba deklaroval, že kraj zanecháva v dobrej kondícii, opak je pravdou. "Napríklad v Slovenskej Ľupči máme tri budovy, ktoré ešte v roku 2013 fungovali ako škola. Dnes nám na nich vyrastajú stromy, sú tam upchaté zvody na dažďovú vodu, ktoré spôsobili opadanie omietok," priblížil.



Okrem vlastných zdrojov chcú na tieto opravy investovať aj zdroje EÚ, a to až vo výške 7,3 milióna eur, ktoré boli pre známu kauzu s nelegálnym zamestnávaním na BBSK riadiacimi orgánmi pozastavené.



Dôležitou témou zastupiteľstva, ktorá už podľa Luntera bola predjednaná v kluboch, bude spôsob výberu štatutárov v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Jedná sa o 22 kultúrnych zariadení a 24 v oblasti sociálnych vecí. Podľa Luntera je síce táto právomoc v kompetencii predsedu BBSK, ale vedenie kraja chce aj v tejto oblasti byť transparentné, a preto navrhuje, aby týchto štatutárov vyberali komisie, v ktorých budú aj nezávislí zástupcovia odborníkov v danej oblasti.



Nemenej dôležitým bodom bude schválenie vyšších platov pre zamestnancov BBSK, ktorí dnes poberajú mzdu blízku minimálnej. Podľa Luntera samosprávny kraj má viac ako 5600 zamestnancov, z toho približne 1650 spadá do tejto kategórie. "Rozhodli sme sa dať k dispozícii prostriedky vo výške 1,7 milióna eur a takto chceme prispieť tým, ktorí to potrebujú najviac. Ich mzda by mala byť po novom na úrovni 580 eur," uviedol.