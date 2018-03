Kontrola Úradu Banskobystrického kraja odhalila mnoho nedostatkov

V období, keď sa nedostatky vyskytli viedol kraj Marian Kotleba.

Lučenec 26. marca (TASR) – Celkovo 26 nedostatkov, ktorými boli v 111 prípadoch nedodržané všeobecne záväzné predpisy, interné predpisy kraja a zmluvné podmienky, zistila kontrolná skupina Útvaru hlavného kontrolóra Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rámci kontroly dochádzky zamestnancov Úradu BBSK za obdobie rokov 2015 až 2017. O výsledkoch kontroly informoval hlavný kontrolór kraja Michal Kňažek na pondelkovom výjazdovom rokovaní poslancov BBSK v Lučenci.



V rámci zistených skutočností bolo podľa jeho slov aj deväť prípadov porušenia finančnej disciplíny. „Hodnota troch vyčísliteľných prípadov dosiahla celkovú výšku 1718,08 eura. V ďalších šiestich prípadoch porušenia finančnej disciplíny nebolo možné ich výšku v priebehu kontroly vyčísliť,“ konkretizoval Kňažek s tým, že k porušeniam došlo v dôsledku vyplatenia miezd zamestnancom za neodpracovaný pracovný čas, za prácu vykonávanú pre inú právnickú osobu, a tiež použitím finančných prostriedkov z rozpočtu BBSK na financovanie pracovných ciest, ktoré nesúviseli s plnením úloh samosprávneho kraja.



Medzi zistenými nedostatkami bolo podľa jeho slov napríklad vedenie evidencie odpracovaného času niektorých zamestnancov len manuálnym vložením údajov do dochádzkového systému, prípadne manuálna oprava záznamov o príchodoch, ktoré boli pôvodne zosnímané identifikačnou kartou. Kontrolou bolo zistené tiež opustenie pracoviska zamestnancami bez uvedenia miesta a účelu opustenia na priepustke, ale aj bez akéhokoľvek dokladu vo forme priepustky či cestovného príkazu.



Ďalšími nedostatkami boli podľa kontrolóra neoprávnené služobné cesty do Poľska či Srbska, ako aj účasť zamestnancov Úradu BBSK na demonštrácii v Rumunsku, prípadne na stretnutiach s občanmi pred voľbami do vyšších územných celkov v čase, keď mali v dochádzkovom systéme manuálne zaevidovanú prítomnosť na svojom pracovisku.



Podľa slov predsedu BBSK Jána Luntera správa hlavného kontrolóra jednoznačne ukazuje, že Úrad BBSK bol straníckou centrálou Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) a doslova holubníkom. „Našli sme tam porušenia, ktoré boli naozaj také prekvapujúce v tom, že sa financovali cesty na zjazdy pravicových strán, ktoré sa identifikujú a hrdia tým, že sú fašistické,“ konštatoval na margo zistení Lunter, podľa ktorého nešlo o nedbanlivosť, ale o stratégiu. „Zaslúži si to väčšiu pozornosť zo strany našich právnikov. Budeme tento materiál vyhodnocovať a hľadať dopady, ktoré si to zaslúži,“ dodal.



Ako reagoval bývalý predseda BBSK Marian Kotleba, ktorý kraj viedol v období, kedy sa zistené nedostatky vyskytli, kontrolór by ich mal riešiť s ľuďmi, ktorí na to mali priamy dosah. „Ako predseda predsa nemôžete riešiť dochádzku vrátnikov, pracovnú náplň údržbárov, alebo pracovnú pohotovosť šoféra,“ povedal v tejto súvislosti Kotleba.



Na poznámku, že niektorí zamestnanci boli na straníckych akciách ĽSNS a zároveň ako keby aj na úrade, odpovedal, že ak to tak bolo, určite to nebolo s jeho vedomím a v pracovnom čase. „Ja osobne som presadzoval to, aby pracovná morálka a pracovná disciplína bola na prvom mieste,“ podotkol bývalý predseda BBSK.