Štartuje Horehronský expres, prevezie vás unikátmi národných parkov

Trasa cez Červenú Skalu do obce Mlynky ponúkne v 11 termínoch jedinečné výhľady na Nízke Tatry, prejazd cez unikátne technické pamiatky až k Dobšinskej ľadovej jaskyni a krásam Slovenského raja.

Banská Bystrica 28. mája (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) počas leta pripravil pre milovníkov historických vlakov pravidelné jazdy vlakovej súpravy z prelomu 50. a 60. rokov minulého storočia - Horehronského expresu. Po prvý raz vyrazí na trať v piatok (31. 5.) a doplní tak ponuku ďalších historických a zážitkových vlakov v BBSK. TASR o tom v utorok informovala Marcela Glevická, vedúca oddelenia styku s verejnosťou Úradu BBSK.



Horehronský expres je projekt kraja, ktorý realizuje cez svoju rozvojovú agentúru. Cestujúcich prevezie po trase, ktorá bola kedysi významnou vlakovou spojnicou medzi stredom Slovenska a východom. Táto trať v súčasnosti nie je taká vyťažená, no je stále bohatá na železničné technické pamiatky. Počas leta bude vyrážať každý piatok a sobotu až do 31. augusta z Brezna dvomi smermi.



Trasa cez Červenú Skalu do obce Mlynky ponúkne v 11 termínoch jedinečné výhľady na Nízke Tatry, prejazd cez unikátne technické pamiatky, ako Strakošský viadukt, Telgártsku slučku a Chmarošský viadukt, až k Dobšinskej ľadovej jaskyni a krásam Slovenského raja.



"Jednou zo strategických rozvojových priorít pre nás je zvýšiť v kraji počet turistov, domácich i zahraničných. Pred letnou sezónou sme preto pripravili množstvo atraktívnych príležitostí, ako stráviť čas v našom kraji, spoznať jeho históriu a zabaviť sa s celou rodinou. Som rád, že ľudia budú môcť spoznať Zbojskú alebo zažiť jazdu s Alešom Bílekom, riaditeľom Čiernohronskej železnice (ČHŽ). Na Zbojskej aj ČHŽ pracujú ľudia, ktorí vedia byť príkladom toho, ako dokážeme postupne rozhýbať turizmus vlastnou iniciatívou," zdôraznil šéf kraja Ján Lunter.



Horehronský expres je súčasťou turistickej identity BBSK "Za horami, za dolami" a má sprostredkovať jedinečné zážitky malým i starším turistom.



Druhá trasa vlaku z Brezna na Zbojskú umožní návštevníkom počas ôsmich termínov prežiť príbeh zbojníka Jakuba Surovca, zavedie ich do jeho domoviny a okolia salaša Zbojská, ktorý je vstupnou bránou do Národného parku Muránska planina.



Podľa Petry Ridzoňovej Hlásnikovej, riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie, vlak návštevníkov dopraví k zaujímavým miestam regiónu, ocitnú sa na území troch národných parkov popretkávaných turistickými trasami a cyklotrasami. Historický vlak bude disponovať vozňom na bicykle. V obci Šumiac je možnosť požičať si e-bike a zdolať legendami opradenú Kráľovu hoľu, najvyšší cyklobod na Slovensku.