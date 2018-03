BBSK: Tvrdenia o plate riaditeľa úradu kraja sú klamstvom

Vo svojom stanovisku to uvádza vedenie BBSK s tým, že plat riaditeľa nikdy nemohol dosiahnuť podľa nového odmeňovacieho poriadku 7241 eur.

Banská Bystrica 31. marca (TASR) – Tvrdenia niektorých poslancov zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a médií o výške platu riaditeľa Úradu BBSK nie sú pravdivé. Dokazuje to aj hlasovanie poslancov na ich poslednom zasadnutí v Lučenci. Vo svojom stanovisku to uvádza vedenie BBSK s tým, že plat riaditeľa nikdy nemohol dosiahnuť podľa nového odmeňovacieho poriadku 7241 eur.



„Tento poriadok nemá slúžiť na zvyšovanie platov vedenia BBSK. Jeho cieľom je pripraviť férové podmienky odmeňovania na základe pracovného výkonu a splnených cieľov zamestnancov Úradu BBSK,“ priblížil hovorca BBSK Matej Bučko. Zdôraznil, že súčasný riaditeľ poberá rovnakú mzdu, akú mal aj jeho predchodca.



Plat riaditeľa podľa neho aj v pôvodnom návrhu odmeňovacieho poriadku definoval samostatný paragraf 9 a nevzťahovali sa naň preto žiadne príplatky. „Tie sa týkali iba ostatných zamestnancov úradu, zadefinovaných v samostatnom paragrafe 10. Rovnakým spôsobom bol plat riaditeľa definovaný aj vo všetkých predchádzajúcich verziách odmeňovacieho poriadku, ktoré poslanci schválili od roku 2006 a aj za bývalého vedenia,“ dodal hovorca.



To, že riaditeľova mzda je úplne v inej kategórii ako ostatných zamestnancov a upravuje ju samostatný paragraf, si boli podľa neho vedomí aj poslanci. „Tí priamo na zastupiteľstve pozmeňovacím návrhom poslankyne Boženy Kováčovej rozhodli, že riaditeľ nemá mať nárok ani na žiadnu odmenu. Urobili to tým, že vypustili bod 3 z paragrafu 9, čo považovali za úplne dostatočné. V paragrafe 9 teda momentálne nie je nijako definované, či má riaditeľ nárok na odmenu. Z povahy právneho predpisu je všetkým jasné, že nemá,“ zakončil Bučko.