Budúcoročné zabezpečenie dopravy v Banskobystrickom kraji je nejasné

Banská Bystrica 26. septembra (TASR) – Dopravcom vo verejnej doprave pôsobiacim v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) končí v závere tohto roka platnosť zmlúv.



Úrad BBSK preto v stredu zverejnil výzvu dopravcom na predkladanie ponúk. Je adresovaná všetkým, ktorí disponujú vozovým parkom o veľkosti najmenej sto autobusov s maximálnym vekom 13 rokov, spĺňajúcim potrebné finančné, technické a kapacitné parametre.



"Okrem zverejnenia výzvy na webstránke úradu sme o nej priamo informovali 29 dopravcov, o ktorých vieme, že pôsobia na trhu a spĺňajú potrebné kritériá," informoval v stredu TASR riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý.



Podľa šéfa BBSK Jána Luntera je ich zámerom postupovať maximálne otvorene, férovo a ku všetkým dopravcom rovnocenne. Oslovili tých, ktorí disponujú dostatočnými dopravnými kapacitami na výkon prímestskej autobusovej dopravy v BBSK.



Právny audit ukázal, že bývalé vedenie BBSK predĺžilo platnosť zmlúv so SAD Zvolen a SAD Lučenec v rozpore so zákonom a s príslušným európskym nariadením, týkajúcim sa služieb vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave. Úrad BBSK preto robí kroky nevyhnutné k tomu, aby dosiahol nápravu pri riešení nezákonnej situácie.



"Dvoch dopravcov, ktorí v súčasnosti pôsobia v prímestskej autobusovej doprave v BBSK, sme oboznámili s výsledkami auditu i naším stanoviskom. Ponúkli sme im na podpis zmluvy s platnosťou na dva roky. Obaja požiadali o čas na naštudovanie podkladov a do dnešného dňa sme od nich neobdržali žiadne záväzné stanovisko," konštatoval Hollý.



Ako vysvetlil, príprava a priebeh transparentného verejného obstarávania vzhľadom na zákonom stanovené lehoty trvá podstatne dlhšie než jeden kalendárny rok. Zároveň, platnosť v súčasnosti uzavretých zmlúv so SAD Zvolen a Lučenec sa končí 31. decembra 2018.



Príslušné európske nariadenia v rámci núdzových opatrení pripúšťajú možnosť uzavrieť krátkodobú zmluvu maximálne na dva roky priamym zadaním. Zabezpečila by sa tým nutná dopravná obslužnosť a zároveň časový priestor na prípravu a priebeh verejného obstarávania.



Hollý doplnil, že kraj sa pripravuje ešte v tomto roku zverejniť v Európskom vestníku verejného obstarávania oznámenie o zámere vykonať verejnú obchodnú súťaž na nové zmluvy s platnosťou na desať rokov, čo musí byť zverejnené minimálne jeden rok pred samotným vyhlásením.



"Dôvodom je predovšetkým to, aby sa na súťaž mohlo pripraviť čo najviac dopravcov a obstarávateľ, v tomto prípade BBSK, vyberal z čo najväčšieho množstva ponúk," dodal Hollý.



"Naším zámerom je obnoviť legálny a štandardný stav vo verejnej osobnej doprave v kraji a to je možné jedine vykonaním transparentného verejného obstarávania. Toto oznámenie je prvým a nutným krokom k tomu, aby taká súťaž v našom kraji prebehla," uzavrel Lunter.