B.Bystrica: Program Noci múzeí a galérií láka najmä rodiny s deťmi

Banská Bystrica 18. mája (TASR) - Programy, ktoré majú za cieľ vtiahnuť do výstavných priestorov najmä rodičov s deťmi, ponúkajú počas sobotňajšieho večera a noci banskobystrické múzeá a galérie.



Napríklad v Múzeu SNP približujú návštevníkom, ako fungoval svet pred internetom, v Stredoslovenskom múzeu - Thurzovom dome ukazujú cestu zbierkových predmetov zo zabudnutia až po expozíciu a v Literárnom a hudobnom múzeu to, ako vyzerali bábky a bábkové divadlá kedysi.



"Témou dnešnej noci v Múzeu SNP je Svet pred internetom. Pre rodiny s deťmi sme vytvorili interaktívneho sprievodcu. V expozícii múzea môžu riešiť rôzne úlohy, výsledkom ktorých má byť vyplnená tajnička s heslom. Na stanovišti hlavného spravodajského štábu po jej predložení dostanú odmenu," povedala TASR vedúca vzdelávacieho centra Múzea SNP Jana Odrobiňáková. "Sprievodca je pritom postavený tak, aby interakcia medzi deťmi a rodičmi bola vzájomná," dodala.



V areáli pamätníka, v dobovej zemľanke, sú navyše počas celého večera a noci dobovo oblečení vojaci z Klubu vojenskej histórie Golian, ktorí oboznamujú návštevníkov s historickými vojenskými mapami. Je tam tiež interaktívny kiosk, kde sa návštevníci môžu odfotiť a vytvoriť si vlastnú vojenskú legitimáciu.



V Stredoslovenskom múzeu - Thurzovom dome sa celá programová ponuka nesie v znemení 130. výročia založenia múzea. "Návštevníci Noci múzeí a galérií môžu u nás spoznať tie najvzácnejšie zbierkové predmety z nášho fondu, ale predstavíme im aj prácu konzervátorov a reštaurátorov, teda ľudí, ktorým vďačíme za to, že naše zbierky sa zachovávajú aj pre ďalšie generácie. Deti sa zase môžu tešiť na tvorivé dielne, na ktorých sa dozvedia, čo v múzeu robí reštaurátor," uviedla pre TASR manažérka múzea Martina Saktorová.



Literárne a hudobné múzeum pripravilo na večer a noc program pre všetky vekové skupiny. Pre deti, ale aj ich rodičov je otvorená stála expozícia bábkového divadla, tak ako vyzeralo kedysi, ako aj výstava novších bábok z archívov slovenských bábkarských scén. "Všetci, ktorí prídu, si na vlastnej koži môžu vyskúšať, čo znamená byť múzejníkom a ako sa do múzea dostávajú zbierkové predmety," uviedla pre TASR pracovníčka múzea Zlatica Troligová.



Noc múzeí a galérií spojila už po štvrtýkrát zbierkotvorné inštitúcie vo Zvolene aj Banskej Bystrici. Podtitulom aktuálneho ročníka je slogan Posvieťte si na všetky! "Program je jednoducho taký bohatý, že si naň návštevníci budú musieť poriadne posvietiť, aby ho celý stihli, alebo aby si vybrali to najzaujímavejšie," konštatovala manažérka Múzea SNP Michaela Bučeková.



Za posledné tri roky sa práve spojením bystrických i zvolenských múzeí a galérií, miest Banská Bystrica a Zvolen, Železníc Slovenskej republiky a Klubu historickej techniky pri rušňovom depe Zvolen podarilo dosiahnuť vzrastajúcu návštevnosť podujatí. "Za posledné tri roky sme zaznamenali nárast počtu návštevníkov zo stoviek na niekoľko tisíc. V minulom roku navštívilo bystrické i zvolenské múzeá a galérie, ako aj Hodinovú vežu na Námestí SNP v Banskej Bystrici, takmer 8000 návštevníkov," dodala zástupkyňa Múzea SNP.