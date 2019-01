Zatmenie Mesiaca si nedali ujsť ani ľudia, ktorí išli práve do práce

Neodradilo ich ani mrazivé počasie, keď teplomer v čase od 3.30 do 6.30 h ukazoval okolo mínus 10 až 11 stupňov Celzia.

Banská Bystrica 21. januára (TASR) – V skorých ranných hodinách sa v pondelok na banskobystrickom Námestí slobody zišla minimálne stovka nadšencov astronómie a nebeského divadla, ktorí mali možnosť spoločne s pracovníkmi Hvezdárne v Banskej Bystrici sledovať úplné zatmenie Mesiaca. Neodradilo ich ani mrazivé počasie, keď teplomer v čase od 3.30 do 6.30 h ukazoval okolo mínus 10 až 11 stupňov Celzia. Zastavili sa aj ľudia, ktorým na cestu do práce v tom čase svietil práve "krvavý" Mesiac.



"Bol viditeľný voľným okom. Naše oko má určitú vnímavosť, preto sme tam mali astronomickú techniku vo forme dvoch ďalekohľadov, rôznych priemerov, priblížení a fotografickú techniku, aby si to záujemcovia mohli bližšie pozrieť," konštatoval pre TASR Stanislav Kaniansky, vedúci banskobystrickej hvezdárne na Vartovke, ktorá je súčasťou Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.



"Vstup Mesiaca do tieňa Zeme a fáza úplného zatmenia bola z nášho územia viditeľná, výstup z tieňa už nie z dôvodu západu Mesiaca. U nás teda bola viditeľná len prvá časť tohto úkazu, ale krajiny, ktoré sú západnejšie, ako napríklad Francúzsko, Veľká Británia, Island či východná časť Spojených štátov, mohli pozorovať celý priebeh úkazu," poznamenal Kaniansky.



Obloha, ktorá po čase opäť ponúkla zaujímavú hru svetla a tieňa v podobe úplného zatmenia Mesiaca, bola sledovanou udalosťou po celom svete, teda tam, kde bola tma. "Krvavý" Mesiac a úplné zatmenie si Banskobystričania v centre mesta najviac "vychutnali" od 5.45 h, keď bol už celý ponorený v zemskom tieni.



"Je našou povinnosťou odovzdávať tieto informácie ľuďom. Teraz, v rámci veľkého svetelného znečistenia, na oblohu už tak veľmi nepozeráme, nevšímame si, čo sa na nej odohráva. V minulosti nám pritom dávala veľa vedomostí a cenných poznaní, riadili sme sa podľa nej," dodal pre TASR Kaniansky.