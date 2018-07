Beckov hostil majstrovstvá sveta v hode vidlami do diaľky

Vidlomet vznikol pred desiatimi rokmi a je jediným druhom športu tohto druhu na svete so značkou hod vidlami do diaľky tretej generácie.

Beckov 14. júla (TASR) - Pod hradom Beckov v okrese Nové Mesto nad Váhom sa v sobotu opäť zišli odvážlivci, aby "zabojovali" o prvenstvo na majstrovstvách sveta v hode vidlami do diaľky. Na jubilejnom desiatom ročníku súťaže sa predstavilo 115 súťažiacich, jednému z nich dokonca nestačila predpísaná dĺžka areálu a vidly hodil až do susednej záhrady.



"Súťažiaci mali na desiatom ročníku k dispozícii iba 35-metrový areál. Slovenský reprezentant areál prehodil a vidly sa zapichli päť metrov za ním do slivky v susednej záhrade. Nemohli sme to namerať," povedal pre TASR organizátor podujatia a zakladateľ tohto športu Mário Estergájoš.



Na súťaži pod hradom sa v sobotu predstavilo 115 ľudí, ktorí si zmerali sily vo viacerých kategóriách. Medzi mužmi od 15 do 40 rokov skončil na prvom mieste Peter Šimko, kategóriu mužov nad 40 rokov vyhral Rastislav Chráchala. Medzi ženami od 15 do 40 rokov sa na prvom mieste umiestnila Tatiana Bakalová, medzi ženami nad 40 rokov zase Jana Matušovičová. Medzi juniormi dominoval Jakub Pavlíček.



"Vidlomet vznikol pred desiatimi rokmi a je jediným druhom športu tohto druhu na svete so značkou hod vidlami do diaľky tretej generácie. Jeho hlavným krédom je: hoď do diaľky vidly vpred, úsmev, relax, žiaden stres. Je to niečo medzi športom a zábavou. V tomto utrápenom svete sa ľudia chodia raz za rok na tieto majstrovstvá sveta zabaviť a zašportovať si s tým, že nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa," priblížil Estergájoš.



Od roku 2008, keď súťaž vznikla, nahádzali súťažiaci vidlami dokopy 64.285 metrov, najstarší účastník majstrovstiev mal 82 rokov, najmladší štyri roky. Svetový rekord drží slovenský reprezentant v oštepe, ktorý hodil 39 metrov. Majstrovstiev sveta v hode vidlami sa doposiaľ zúčastnilo dovedna 1115 ľudí.



Majstrovstvá sveta v hode vidlami boli súčasťou Beckovských slávností, ktoré každoročne oživia podhradie Beckova vystúpeniami slovenských umelcov, predstaveniami rytierov, workshopmi, remeselným jarmokom či diskusiami. Slávnosti začali v piatok (13.7.) diskotékou a potrvajú do nedeľného (15.7.) podvečera.