V Beluši budú niektorí obyvatelia minimálne do štvrtku bez elektriny

Ako informoval hovorca Stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš, dôvodom je zlomený stĺp elektrického vedenia, ktorý je v neprístupnom teréne.

Beluša 16. januára (TASR) – Tridsaťtri obyvateľov obce Beluša v Púchovskom okrese bude minimálne do štvrtku (17. 1.) bez dodávky elektrickej energie. Bez prúdu sú obyvatelia miestnych častí Belušské Slatiny a Podmalenica.



Ako informoval hovorca Stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš, dôvodom je zlomený stĺp elektrického vedenia, ktorý je v neprístupnom teréne. Oprava bude možná až vo štvrtok za denného svetla.



"Máme za sebou náročné dni, ale zajtra so svitaním vyrazia naši pracovníci opäť do terénu a urobia všetko, čo bude v ich silách, aby opravy dokončili čo najskôr," doplnil Gejdoš.