Benefičný koncert Objatie tónov opäť rozžiari detské srdcia

Bratislava 19. januára (TASR) - Známi slovenskí interpreti opäť potešia zdravotne a mentálne postihnuté deti zo zariadení domovov sociálnych služieb, detských domovov a špeciálnych základných škôl. Občianske združenie Ostrov a Občianske združenie Milan Štefánik v nedeľu 28. januára už po ôsmy raz chystá v športovej hale v Leviciach benefičný koncert s názvom Objatie tónov.



Pozvanie účinkovať na benefičnom koncerte bez nároku na honorár prijali známe osobnosti - Nela Pocisková, skupiny Gladiator, Heľenine oči, maďarská kapela The Doors Memorial Band. Program oživí tanečná skupina UnLimited Levice. Podujatím bude sprevádzať obľúbený herec Lukáš Latinák.



„Veľmi sa tešíme na benefičný koncert Objatie tónov. Tieto zmysluplné podujatia usporiadané pre hendikepované deti nám prinášajú veľa dobrých pocitov. A sme radi, že môžeme pomôcť deťom s mentálnym postihnutím a všetkým, ktorí to potrebujú prostredníctvom našej hudby a našich piesní,“ uviedol pre médiá líder skupiny Gladiator Miko Hladký.



„Verím, že v každom z nás je potreba konať dobro. Obdivujem ľudí, ktorí to dokážu robiť nezištne a myslím, že im treba pomáhať, keď už nie priamo, tak aspoň tak, že sa zapojíme tým, čím môžeme. Naším vyjadrovacím prostriedkom je hudba a je len dobre, že ňou môžeme potešiť a zároveň niekomu pomôcť,“ dodáva frontman kapely Heľenine oči Martin Mihalčín. „Úsmev a radosť budem rozdávať na ôsmom Objatí tónov,“ doplnila Nela Pocisková.



Popoludnie v Leviciach ponúkne nielen pasívnu zábavu, ale mentálne a zdravotne hendikepovaní návštevníci koncertu sa budú môcť realizovať v rámci workshopov. Pripravené sú zumba tance, enkustika – maľovanie horúcim voskom, pletenie z pedigu, modelovanie z hliny, pletenie náramkov, výroba šperkov z drôtu, pletenie z papiera či ozdobovanie sadrových odliatkov. Nebude chýbať ani nafukovací hrad, maľovanie na tvár aj detské tance.



Začiatok hlavného programu je o 15.00 h, hodinu predtým roztancuje a rozohreje návštevníkov Zumba s Gabikou a Luciou. Vstup je bezplatný pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím zo zariadení Domovov sociálnych služieb, ZŤP, detských domovov a pre deti do 140 cm výšky v sprievode rodiča.



Predpredaj vstupeniek pre verejnosť je v Levickej informačnej kancelárii a v sieti Ticketportal. TASR informovala PR manažérka Janka Marczellová.