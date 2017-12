Betlehemské svetlo sa už rozžiarilo aj v Dolnom Kubíne

Zástupcovi obyvateľov dolnooravskej metropoly a dolnokubínskemu primátorovi Romanovi Matejovi ho priniesli skauti z 53. zboru Gentiana v Dolnom Kubíne.

Dolný Kubín 23. decembra (TASR)- Tradičný symbol Vianoc, svetlo z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme, sa symbolicky rozžiarilo v piatok (22.12.) aj v Dolnom Kubíne. Zástupcovi obyvateľov dolnooravskej metropoly a dolnokubínskemu primátorovi Romanovi Matejovi ho priniesli skauti z 53. zboru Gentiana v Dolnom Kubíne, informoval Martin Buzna z dolnokubínskeho mestského úradu.



"Je pre mňa veľkou cťou, že som si ako prvý Dolnokubínčan mohol odpáliť Betlehemské svetlo, preto si dovolím vysloviť prianie za nás všetkých. Nech toto svetlo ukazuje správnu cestu všetkým ľudom dobrej vôle a nech zároveň zohrieva všetky rodiny, aby nielen v tieto dni cítili lásku, pokoj a spolupatričnosť navôkol," povedal Matejov.



Zástupcovia skautského zboru z Dolného Kubína priniesli Betlehemské svetlo na Oravu z Viedne i poľského Zakopaneho. Plamienok z Betlehema odovzdajú skauti Dolnokubínčanom na Štedrý deň od 8.00 h do 13.00 h v stánku pred obchodným domom na ulici Radlinského. "Ďalšou možnosťou je, že sa ľudia zapíšu v Kostole svätej Kataríny Alexandrijskej alebo v Kostole Povýšenia svätého kríža na sídlisku Brezovec a my im ho donesieme priamo do domácnosti," vysvetlil Samuel Štefan Mahút z 53. zboru Gentiana v Dolnom Kubíne.



Betlehemské svetlo rozžiari už po 28-krát slovenské domácnosti a vďaka skautom obohatí sviatočnú atmosféru Vianoc svojím posolstvom jednoty, lásky a mieru. Skauti ho doručia aj do stoviek kostolov a farností, nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, odpaľovať ho budú veriacim na predvianočných svätých omšiach a pobožnostiach alebo ho prinesú k ľuďom priamo domov. Roznesú ho aj do ďalších miest a okolitých dedín, ktoré nemajú vlakové spojenie, aby sa dostalo k čo najväčšiemu počtu ľudí.



Svetlo z Betlehema je podľa slov Mahúta síce len symbolom, ale niekedy dokáže veľmi veľa. "Raz sa na Slovensku stalo, že si jeden pán si prišiel odpáliť Betlehemské svetlo s dlhou sviecou. Avšak, keď si ho chcel zobrať, tak si všimol, že sused, s ktorým sa dlhé roky nerozpráva, nemá žiadnu sviečku. Vtedy mu napadlo, že svoju sviečku rozlomí a jednu časť daruje susedovi. A tak po mnohých rokoch medzi nimi vznikol opäť kontakt práve prostredníctvom Betlehemského svetla," dodal.