Podujatie Pohľad zblízka priblíži expedíciu grófa Gejzu I. Andrássyho

Betliar 22. júna (TASR) – O expedícii grófa Gejzu I. Andrássyho do Afriky sa môžu dozvedieť návštevníci v rámci sprievodného podujatia k výstave Sudán 1911 – Andrássyovci vo svete, svet v Betliari. Pohľad zblízka s identickým názvom ako výstava sa uskutoční v piatok o 17.00 h v Betliarskom kaštieli. Sprevádzať bude historička a kurátorka Slovenského národného múzea (SNM) – Múzea v Betliari Tímea Mátéová.



"Zameria sa na zaujímavé detaily o expedícii grófa Gejzu I. Andrássyho do Sudánu, ktorú podnikol v januári až marci 1911. Gróf odcestoval do Afriky, aby zabudol na rodinnú tragédiu, pretože v roku 1910 mu zomrel prvorodený syn," uviedla pre TASR kultúrno-propagačná manažérka SNM – Múzea Betliar Judita Krajčiová.



Pohľady zblízka sú podľa jej slov prehliadky kaštieľa s kurátormi, ktoré sú vždy špeciálne zamerané na nejakú tému. "Návštevník sa dozvie viac informácií z daného tematického okruhu, z depozitárov múzea vyberáme predmety, ktoré nie sú bežne vystavované a súvisia s aktuálnou témou. O Pohľady zblízka bol veľký záujem verejnosti, predovšetkým návštevníkov z blízkeho okolia, ktorí ich opakovane navštevujú," vysvetlila Krajčiová.



Gróf Gejza I. Andrássy, jeden z hlavných protagonistov výstavy a syn veľkého cestovateľa Emanuela I., pôsobil v diplomatických službách viedenského dvora. Ako výrazný člen aristokratickej spoločnosti sa zoznámil s egyptským princom Youssefom Khamalom, často sa zdržiavajúcim vo Viedni. Práve s princom Youssefom absolvoval Gejza Andrássy expedíciu do Sudánu.



"Z tejto expedície si gróf doniesol množstvo zaujímavých exponátov, z ktorých niektoré budú môcť návštevníci vidieť po prvýkrát v rámci dnešnej špeciálnej prehliadky," dodala Krajčiová.