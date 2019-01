Bez dodávok elektriny zostáva na strednom Slovensku vyše 70 domácností

Na strednom Slovensku bolo v stredu ráno bez elektriny približne 800 odberných miest a mimo prevádzky 40 trafostaníc Stredoslovenskej distribučnej.

Žilina 16. januára (TASR) – Pracovníci Stredoslovenskej distribučnej (SSD) odstránili v stredu takmer všetky poruchy dodávky elektrickej energie na strednom Slovensku. Podľa hovorcu spoločnosti Miroslava Gejdoša zostáva bez elektriny vyše 70 odberných miest v obciach Beluša v okrese Púchov a Petrovice v okrese Bytča.



"Bez elektriny bude musieť do štvrtka vydržať 33 odberateľov v obci Beluša, konkrétne v častiach Belušské Slatiny a Podmalenica. Máme tu zlomený stĺp v neprístupnom teréne a oprava bude možná až zajtra za vidna," vysvetlil Gejdoš.



Doplnil, že bez elektriny je aj 40 domácností v Petroviciach, v časti Pláne. "Tu spadol popoludní na vedenie strom. Tiež je to v neprístupnom teréne, takže dnes sa to už nepodarilo vyriešiť. Napriek maximálnemu úsiliu našich elektrikárov," dodal hovorca SSD.



"Máme za sebou náročné dni, ale zajtra za svitania vyrazia naši pracovníci opäť do terénu a urobia všetko, čo bude v ich silách, aby opravy dokončili čo najskôr," uzavrel Gejdoš.



Na strednom Slovensku bolo v stredu ráno bez elektriny približne 800 odberných miest a mimo prevádzky 40 trafostaníc Stredoslovenskej distribučnej.