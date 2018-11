Bezbožnosť a chamtivosť zničila dedinu na bratislavskej Patrónke

Technické pamiatky Mlynskej doliny sú súborom pamätihodností technicko-stavebného charakteru nachádzajúce sa po celej dĺžke Mlynskej doliny v Bratislave. Šiesty mlyn stál na mieste, ktoré je dnes známe pod názvom Patrónka (na snímke). V Bratislave 3. novembra 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian

Technické pamiatky Mlynskej doliny sú súborom pamätihodností technicko-stavebného charakteru nachádzajúce sa po celej dĺžke Mlynskej doliny v Bratislave. Na snímke Červený most na Železnej studničke v Bratislave 3. novembra 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian

Technické pamiatky Mlynskej doliny sú súborom pamätihodností technicko-stavebného charakteru nachádzajúce sa po celej dĺžke Mlynskej doliny v Bratislave. Na snímke budova VIII. mlyna, zv. Klepáč na Železnej studničke v Bratislave, ktorý aktuálne slúži deťom a mládeži pre vzdelávacie a výchovné programy, voľnočasové aktivity a pobyty v prírode. V Bratislave 3. novembra 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 4. novembra (TASR) – Bezbožnosť či chamtivosť zničila dedinu Sellendorf, ktorá sa nachádzala blízko dnešnej bratislavskej časti Patrónka. A na Vianoce sa jej treba vyhýbať. Aspoň tak si vraveli Prešporčania ešte v 20. storočí. Vlastivedný sprievodca po hlavnom meste a spolutvorca mapy kultových miest M_P_ BA z iniciatívy Prešpurčina ešče nevymrela Ivor Švihran pre TASR prezradil viac.Sellendorf bola dedina, ktorá od 13. až do 15. storočia podľa Švihrana stála v priestore medzi dnešnou Patrónkou a Vojenskou nemocnicou.prezradil.Základná povesť hovorí o tom, že táto dedina bola veľmi bohatá a plná chamtivých ľudí. Sellendorf mal nielen vinohrady, ale aj mlyny a role na malom území. Práve z nich dedina profitovala a získala veľké výnosy. Na jej území sa nachádzalo deväť hostincov a deväť mlynov. V povesti od Márie Ďuríčkovej sa uvádza, že do dediny prišiel starček s fúrikom plným obilia, ktoré si chcel dať pomlieť. Dedina bola známa dobrou múkou, ale aj tým, že ľudia, ktorí v nej žijú, sú nečestní. Keď sa starček, mládež si z neho robila posmešky a chcela ho okradnúť. Napokon ho okradol o múku mlynár. Starček sa šiel sťažovať richtárovi Sellendorfu, aby mu pomohol, no ten bol s miestnymi spriatelený. Starčeka nespravodlivosť rozhnevala a z celého svojho hnevu preklial dedinu a dedina sa prepadla.Druhá verzia, ktorú Švihran rozpovedal, hovorí o trochu inej udalosti. V nej sa uvádza, že dedina nebola chamtivá, ale bezbožná.vysvetlil sprievodca po bratislavských pamiatkach. Podľa Švihrana ostal stáť len kostol, ktorý začal chátrať. Vždy na Vianoce, kedy k tejto nešťastnej udalosti malo dôjsť, sa v ňom koná polnočná omša duchov. Objavovať by sa tam mali svetlá, počuť vyzváňať kostolné zvony.Tretia povesť je podľa Švihrana podobná. Mládež mala byť počas Vianoc nie v kostole, ale na cintoríne. Tam sa mala zabávať a tancovať. Keď sa to dozvedel kňaz, dedinu preklialdoplnil.Vlastivedný sprievodca prezradil, že ruiny kostola sa mali nachádzať do 19. storočia v Mlynskej doline neďaleko dnešnej Školy úžitkového výtvarníctva.vysvetlil.Švihran tiež dodal, že pri názve Sellendorf ide o prešmyčku – v jednom prípade ide o, v druhomdo prekladu znamená, ako to uvádza v Bratislavských povestiach aj Mária Ďuríčková.