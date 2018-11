BID zapracovala ďalšie požiadavky občanov a samospráv na zmeny

Úpravy sa týkajú buď posilnenia dovtedajších spojov, nasadenie nových liniek, časové posunutia odchodov, či skrátenie niektorých trás pre ich nízku využívateľnosť.

Bratislava 1. novembra (TASR) – Bratislavská integrovaná doprava (BID) ako koordinátor Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) zapracovala ďalšie opodstatnené požiadavky občanov a samospráv na zmeny a doplnenia cestovných poriadkov. Úpravy začali platiť v októbri a týkajú sa liniek v okrese Malacky.



"Po zavedení nových cestovných poriadkov v septembri prinášame ďalšie zmeny. Stretli sme sa so starostami jednotlivých obcí a pozorne sme ich vypočuli. Je našou prioritou, aby boli obyvatelia spokojní, keďže integrovaný dopravný systém je vytvorený práve kvôli nim," skonštatovala Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka BID.



Do zoznamu upravených cestovných poriadkov patria linky 219, 239, 240, 245, 250, 260, 265, 269, 275, 277, 289 a 255 – C. Úpravy sa týkajú buď posilnenia dovtedajších spojov, nasadenie nových liniek, časové posunutia odchodov, či skrátenie niektorých trás pre ich nízku využívateľnosť.



Postupne sa budú zapracovávať aj ďalšie pripomienky a návrhy na úpravy, a to aj pre okresy Pezinok či Senec. Rýchlosť zapracovania závisí napríklad aj od náročnosti požiadaviek, ale tiež od dostupnosti nových vozidiel a ich šoférov, ktoré sú postupne nasadzované. Niektoré ďalšie úpravy by mali začať platiť v priebehu novembra, zmeny sa plánujú aj v decembri.



Zmeny v prímestskej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji začali platiť od 19. augusta. Kompetentní nimi reagujú na výstavbu bratislavského obchvatu D4/R7 a na ďalšie dopravné obmedzenia v hlavnom meste. Informácie o cestovaní po novom môžu nájsť cestujúci v informačných letákoch, ktoré sú k dispozícii na miestnych a mestských úradoch, vo vozidlách v rámci IDS BK a v predajných miestach dopravcu Slovak Lines, ako aj u ostatných dopravcov.



Informáciu o zmene cestovných poriadkov sa cestujúci dozvedia aj z webových stránok Slovak Lines a IDS BK.