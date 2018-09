Biela noc v Bratislave ponúkne 44 umeleckých zastávok

Uskutoční sa v sobotu 29. septembra v mnohých vonkajších aj galerijných priestoroch.

Bratislava 26. septembra (TASR) - Medzinárodný multižánrový festival súčasného umenia Biela noc už po štvrtý raz premení centrum Bratislavy na magickú nočnú prechádzku súčasným umením. Uskutoční sa v sobotu 29. septembra v mnohých vonkajších aj galerijných priestoroch.



"Okrem toho, že umeleckým dielami vytvoríme vodnú a historickú trasu, novinkou je aj možnosť pre verejnosť niektoré vidieť už v piatok a aj v nedeľu. Sú to interiérové inštalácie s obmedzeným počtom návštevníkov, aby si ich mohli pozrieť aj mimo Bielej noci. Sme festival svetla, ale aj prepájame umelecké žánre s architektúrou, nebude chýbať tanečná performancia a všeličo iné atraktívne," uviedla na stredajšej tlačovej konferencii riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.



Podľa nej tento ročník je najnáročnejší z organizačného aj technického hľadiska. Zúčastní sa na ňom 196 vizuálnych umelcov, hudobníkov, performerov, dizajnérov z viacerých krajín sveta, ktorí vytvoria 44 umeleckých zastávok. Niektoré inštalácie špeciálne pre túto príležitosť sú dlho pripravované a aj samotná tvorba je časovo i personálne náročná.



"Nakreslené to vyzerá jednoducho, ale inštalácia je úplne iná realita. Napríklad dielo Ilony Németh, Jara Vargu a Mariána Ravasza na Primaciálnom námestí z 50 balónov inštaluje 30 ľudí," dodala Pacáková.



Novinkou je aj bezpečnosť v dave, o ktorú sa postará približne stočlenný špeciálny personál. "Náš tím bude mať vlastný kamerový systém prepojený v spolupráci so štátnou a mestskou políciou. Pomáha nám vylúčenie dopravy medzi Starým mostom a Euroveou, čím vylučujeme stret chodcov s motorovými vozidlami," prezradil bezpečnostný manažér Bielej noci Martin Kráľovič.



V uvedenej súvislosti budú zmeny v MHD a posilnená bude aj integrovaná doprava. "Počas sobotnej noci bude električková doprava do druhej hodiny rannej a posilníme i ďalšie spoje MHD. Mesto vychádza v ústrety festivalu, ktorým sa radíme medzi moderné európske metropoly. Biela noc je ďalšie špičkové podujatie, ktoré priláka mnohých záujemcov. Zvýšime hliadky mestskej polície," prisľúbil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.



Pre lepšiu orientáciu na festivale okrem informačných máp s rozmiestnenými dielami bude k dispozícii vylepšená mobilná mobilná aplikácia. "Je to naša pridaná hodnota najmä pre mladých záujemcov. Tiež sme pre veľký vlaňajší záujem predĺžili vyhliadku z 23. poschodia našej centrály," konštatovala riaditeľka marketingovej a korporátnej komunikácie VÚB banky Martina Hrivnáková.