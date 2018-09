Biela noc v Bratislave ponúkne 44 umeleckých zastávok

S orientáciou návštevníkom pomôže mobilná aplikácia, častejšie bude jazdiť aj mestská hromadná doprava.

Bratislava 29. septembra (TASR) - Medzinárodný multižánrový festival súčasného umenia Biela noc už po štvrtý raz premení centrum Bratislavy na nočnú prechádzku súčasným umením. Uskutoční sa v sobotu 29. septembra na viacerých miestach v interiéri aj v exteriéri. S orientáciou návštevníkom pomôže mobilná aplikácia, častejšie bude jazdiť aj mestská hromadná doprava.



"Sme festival svetla, ale okrem toho prepájame umelecké žánre s architektúrou. Nebude chýbať tanečná performancia a všeličo iné atraktívne," uviedla na tlačovej konferencii pred začiatkom festivalu jeho riaditeľka Zuzana Pacáková. Oznámila tiež novinku - niektoré interiérové inštalácie si návštevníci môžu pozrieť aj v piatok alebo v nedeľu.



Podľa Pacákovej je tento ročník najnáročnejší z organizačného aj technického hľadiska. Zúčastní sa na ňom 196 vizuálnych umelcov, hudobníkov, performerov a dizajnérov z viacerých krajín sveta. Dokopy vytvoria 44 umeleckých zastávok.



Niektoré inštalácie sú podľa Pacákovej pripravované špeciálne pre túto príležitosť a aj samotná tvorba je časovo i personálne náročná. "Nakreslené to vyzerá jednoducho, ale inštalácia je úplne iná realita. Napríklad dielo Ilony Németh, Jara Vargu a Mariána Ravasza na Primaciálnom námestí z 50 balónov inštaluje 30 ľudí," priblížila riaditeľka.



Niektoré inštalácie si však vyžiadajú zmeny dopravy, ktorá sa dotkne aj autobusových liniek 29 a 129, 50, 70 a N33. Vodiči motorových vozidiel musia s obmedzeniami počítať od soboty od 19.00 h do nasledujúceho dňa do 02.00 h. Budú riadne vyznačené prenosným dopravným značením, prípadne na ne upozornia policajné hliadky.