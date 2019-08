Biela pena na Hrone vo Zvolene nespôsobila úhyn vodných živočíchov

Pena sa vyskytuje iba v povrchových častiach a dochádza k jej výskytu na prepadliskách, ktoré sa nachádzajú po vodnom toku.

Zvolen 13. augusta (TASR) – Na hladine rieky Hron vo Zvolene sa v utorok ráno z neznámych príčin objavila biela pena. Na miesto zavolali políciu, ktorá preverila situáciu. Informovala o tom banskobystrická polícia na svojej facebookovej stránke.



Ako pre TASR uviedol riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene Dušan Hancko, hasiči vykonali na miesto výjazd pred 7.00 h. Spoločne s inšpekciou životného prostredia a Slovenským vodohospodárskym podnikom sa snažili zabezpečiť analýzu pôvodu, respektíve charakteru peny, toho, čo ju produkuje, a vykonali monitoring, pokiaľ až siaha.



"K produkcii tej peny dochádza len na nerovnostiach, na takejto hati alebo nejakých 'perejach', kde dôjde k prevzdušneniu, a potom sa spontánne rozpadne. Nie je čo zachytávať, separovať alebo riešiť. Nedošlo ani k úhynu rýb. Rovnako neboli indikované ani žiadne zmeny, ktoré by to v budúcnosti mohli spôsobiť," reagoval Hancko.



Potvrdili to aj pracovníci z inšpekcie životného prostredia. Podľa nich merania nepreukazujú zmenené hodnoty vody, ktoré by boli nebezpečné pre vodné živočíchy. Pena sa vyskytuje iba v povrchových častiach a dochádza k jej výskytu na prepadliskách, ktoré sa nachádzajú po vodnom toku.



Podľa polície sa už v pondelok (12. 8.) vo večerných hodinách pena vyskytovala na toku rieky Hron v banskobystrickej mestskej časti Šalková. Výsledky odobratých vzoriek a vykonaných meraní boli rovnaké ako v utorok vo Zvolene. K úhynu vodných živočíchov nedošlo.



"Podľa doterajších zistení ide s najväčšou pravdepodobnosťou o povrchovo aktívne látky, ktoré reagujú pri okysličovaní vody a vytvárajú aktívnu penu. Zamestnanec z povodia rieky Hron, ktorý má v správe úsek, kde k výskytu peny došlo, tiež vykonal potrebné merania a nezistil vo vodnom toku nebezpečné hodnoty. Nie je vylúčené, že pena bude postupovať v smere toku aj do iných okresov," konštatovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.



Situáciu budú kompetentní priebežne kontrolovať a v prípade zistenia akýchkoľvek rušivých skutočností sa pridá aj polícia.