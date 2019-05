BikeFest v Kálnici sľubuje i tento rok nevšedné cyklistické zážitky

Najväčším diváckym magnetom bude aj tento rok Garmin Slopestyle FMB World Tour, ktorý sa bude jazdiť ako súčasť Freeride Mountain Bike World Tour s bronzovým statusom.

Kálnica 24. mája (TASR) – Bikepark v obci Kálnica v okrese Nové Mesto nad Váhom ožije od piatka do nedele (26. 5.) najväčším slovenským cyklistickým podujatím BikeFest 2019.



Ako informoval Matej Plánek z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, pre profesionálnych i hobby jazdcov a všetkých návštevníkov je v rámci deviateho ročníka BikeFestu pripravených jedenásť cyklistických disciplín, viac ako 400 modelov bicyklov a bohatý sprievodný program či večerné koncerty.



Najväčším diváckym magnetom bude aj tento rok Garmin Slopestyle FMB World Tour, ktorý sa bude jazdiť ako súčasť Freeride Mountain Bike World Tour s bronzovým statusom. Medzi svetové podujatia sa aj tento rok zaradí aj CTM Enduro Race, ktoré sú kvalifikačnými pretekmi Svetovej enduro série a aj naďalej sú súčasťou Stredoeurópskej enduro série.



Najmenší sa zabavia v Detskej zóne Intersport, alebo spolu s rodičmi zdolajú výzvu Kellys BikeFest Maratónu, kde na všetky cyklistické rodiny bude aj tento rok čakať rodinný okruh.



Najväčší bicyklový festival BikeFest, ktorý minulý rok navštívilo viac ako 14-tisíc návštevníkov, sa už tradične koná s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vstupné na festival je zdarma.



„Zabezpečená je bezplatná kyvadlová doprava do dejiska aj z dejiska podujatia. Cykloautobus, ktorý okrem pasažierov odvezie aj bicykle, bude premávať zo železničnej stanice Nové Mesto nad Váhom cez Rakoľuby až do areálu v Kálnici," doplnil Plánek.