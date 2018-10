Bikesharing má po mesiaci takmer 30.000 registrovaných užívateľov

Najvyťaženejšia je dokovacia stanica na Námestí SNP, kde sa týždenne požičia takmer 800 bicyklov.

Bratislava 11. októbra (TASR) – Do systému zdieľaných bicyklov -bikesharing v Bratislave sa počas prvého mesiaca prevádzky zaregistrovalo takmer 30.000 užívateľov, ktorí zrealizovali 70.000 jázd. Bicykle sa najviac využívajú ráno medzi 7. a 9. a 17. a 22 h. Časté sú aj prípady vandalizmu. Vo štvrtok o tom informovali zástupcovia hlavného mesta a spoločnosti Slovnaft.



Najvyťaženejšia je dokovacia stanica na Námestí SNP, kde sa týždenne požičia takmer 800 bicyklov. Nasledujú dokovacie stanice na Šafárikovom námestí, Pribinovej ulici pri obchodnom centre a na Viedenskej ceste pod Mostom SNP. "V súčasnosti je v uliciach zhruba 200 bicyklov. Bikesharing je k dispozícii v štyroch mestských častiach – v Starom Meste, Novom Meste, Ružinove a Petržalke, kde sa aktuálne nachádza 73 dokovacích staníc. Ich počet sa postupne zvýši na 90," povedal hovorca Slovnaftu Anton Molnár.



V zimných mesiacoch bude prevádzka bikesharingu v Bratislave prispôsobená počasiu. V prípade nepriaznivého počasia, kedy hrozia nehody alebo úrazy užívateľov, budú bicykle dočasne stiahnuté. Na jar 2019 sa systém zdieľaných bicyklov má spustiť so 750 bicyklami, ktoré si bude možné požičať v 90 staniciach a zmení sa aj ponuka programov pre užívateľov.



Prvé týždne bikesharingu v hlavnom meste charakterizoval nielen vysoký záujem o bicykle, ale aj časté prípady vandalizmu. Kritické sú najmä víkendy, počas ktorých servisní technici pozbierajú niekoľko desiatok poškodených bicyklov. "Registrujeme dva typy vandalizmu, a to surovejšie zaobchádzanie s bicyklom počas jazdy alebo vedomé poškodzovanie bicyklov, bez toho, aby si ho daný človek vôbec požičal," priblížil Molnár. Najčastejšie sa ničia sedadlá, brzdy, zámky, pedále, svetlá, košíky, pneumatiky i komunikačný panel. Ľahšie poškodenie sa opravujú v bratislavskej dielni, väčšie priamo u výrobcu.



Evidovaných je aj niekoľko prípadov krádeží bicyklov a polícia v tejto veci rieši jedno trestné oznámenie. "My sme aj na základe tohto začali intenzívnejšie spolupracovať s mestskou políciou, ktorá viac dohliada na stanovištia," podotkol hovorca.