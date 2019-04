Bikesharing v Nitre má problémy, Hattas chce riešenie do konca mesiaca

Podľa slov nitrianskeho primátora Mareka Hattasa je problém v zmluve, ktorú ešte predchádzajúce vedenie mesta podpísalo so spoločnosťou Arriva Nitra.

Nitra 27. apríla (TASR) – Stojany na zdieľané bicykle v Nitre sú aj napriek teplému jarnému počasiu prázdne. Bikesharing, ktorý v Nitre funguje od roku 2017, tento rok zatiaľ do prevádzky spustený nebol.



Podľa slov nitrianskeho primátora Mareka Hattasa je problém v zmluve, ktorú ešte predchádzajúce vedenie mesta podpísalo so spoločnosťou Arriva Nitra, ktorá v meste zabezpečuje autobusovú hromadnú dopravu. „Zmluva neobsahuje žiadne ustanovenia o finančnom plnení. Takže doteraz mesto Arrive za zdieľané bicykle nezaplatilo ani euro. Firma teraz vyčíslila náklady za roky 2017, 2018 a 2019 na 280.000 eur, ktoré žiada preplatiť. My si však nevieme predstaviť, na základe akého mechanizmu by sme tieto peniaze mohli spätne preplatiť, bolo by to obchádzanie verejného obstarávania,“ skonštatoval primátor.



Podľa jeho slov je jediným riešením vypísanie verejnej súťaže na prevádzkovateľa bikesharingu v Nitre. „Ja som preto zadal prednostovi, aby sme spustli tento proces tak, ako je to v iných mestách. Myslíme, že by sa do toho mohol zapojiť aj Jaguar Land Rover. My s nimi komunikujeme a jednoducho je dobrým zvykom, že v iných mestách takéto veľké automobilky podporujú bikesharing, tak ako to napríklad v Žiline robí Kia,“ povedal Hattas.



Radnica odhaduje ročné náklady na prevádzku zdieľaných bicyklov na 120.000 eur. Víťaz verejného obstarávania by túto službu zabezpečoval a mesto by za ňu platilo. „Naše predstava je, že Jaguar Land Rover by následne túto čiastku dotoval. Takže momentálne pripravujeme akýsi konsenzus a ja verím, že už koncom tohto mesiaca uvidíme bicykle v našom meste. Myslím, že sa s Arrivou dohodneme na tom, aby bikesharing prevádzkovala až do doby, kým nebude ukončené verejné obstarávanie, do ktorého sa samozrejme môže takisto prihlásiť. Verím, že sa nám podarí nájsť vhodné riešenie a zdieľané bicykle budú obyvateľom a návštevníkom Nitry už o pár dní k dispozícii."