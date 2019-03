Biskupi sa zaoberali ochranou života i prijímaním pre rozvedených

Biskupi vyjadrili spokojnosť nad zlepšeniami, ktoré na Katolíckej univerzite priniesli prijaté opatrenia.

Prešov 26. marca (TASR) – Slovenskí biskupi si na 92. plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo v pondelok (25.3.) a v utorok v Prešove, vypočuli správu o stave Katolíckej univerzity, aktuálnej situácii v Spolku svätého Vojtecha a vydali tiež vyhlásenie KBS ku dňu počatého dieťaťa (KBS).



"Vypočuli si informácie o februárovom stretnutí zameranom na ochranu maloletých vo Vatikáne. Plénum KBS následne prerokovalo kroky v procedurálnych postupoch pri prípadoch sexuálneho zneužívania maloletých. Biskupi prijali oznámenie o založení Centra na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte v Košiciach, ktorá patrí pod Katolícku univerzitu v Ružomberku. V blízkej budúcnosti sa na pôde cirkvi pripravujú rozličné prednáškové podujatia preventívneho charakteru," uviedol generálny sekretár KBS a banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec.



Plénum sa podľa jeho slov venovalo aj problematike svätého prijímania pre rozvedených, ktorí nevstúpili do nového zväzku. "Biskupi skonštatovali, že medzi veriacimi na Slovensku je stále nízke povedomie ohľadom možnosti požiadať o pristupovanie k sviatostiam po civilnom rozvode. Táto možnosť existuje pre tých, ktorí nevstúpili do nového zväzku a je potrebné, aby o nej kňazi v pastoračnej službe primerane informovali," skonštatoval Chovanec.



Biskupi sa na plenárnom zasadaní stretli aj so zástupcami Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, do ktorej sa prednedávnom spojili všetci predstavitelia mužských a ženských reholí na Slovensku. V pondelok (25.3.) na slávnosť Zvestovania Pána, ktorá je zároveň Dňom počatého dieťaťa, biskupi vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom povzbudili veriacich, mládež, dospelých, ako i seniorov, aby zintenzívnili svoje úsilie podporovať rodinu a chrániť bezbranných, ktorým podľa ich slov zákony našej krajiny stále upierajú právo na život.



"Pokladáme za potrebné pripomenúť, aká kľúčová je pre nás táto téma. Majme to na pamäti pri všetkých voľbách. Medzi najväčšie verejné zhromaždenia od čias Nežnej revolúcie patria práve Národné pochody za život. Nemôžeme nad témou rodiny a života zatvárať oči, lebo čelíme rozhodnutiu, ktoré ovplyvní našu budúcnosť. Dôležité občianske rozhodnutie urobme správne. A pozvime k nemu, naozaj dôrazne, aj tých, ktorí nás majú verejne reprezentovať. To, čo hovoríme v našich chrámoch, žime aj v našej občianskej spoločnosti," zdôraznil predseda KBS a bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.