Bociany už obsadzujú svoje hniezda pod Tatrami

Poprad 2. apríla (TASR) – Pod Tatry už postupne prilietavajú bociany, svoje hniezdo na stĺpe v popradskej mestskej časti Veľká už obsadil aj Hugo. „Pred siedmimi rokmi mal svoj príbytok ešte na neďalekom rodinnom dome, ale mesto v spolupráci s ochranármi zo Správy Tatranského národného parku (TANAP-u) mu vybudovali nové miesto, a tak už šesť rokov obýva hniezdo na blízkom stĺpe,“ priblížila hovorkyňa mesta Poprad Jarka Hlaváčová.



Dodala, že tento rok Hugo najprv priletel sám, aby dal hniezdo do poriadku pre svoju bocianicu. Od víkendu je bocianí pár už spolu vo svojom príbytku, v ktorom bude vychovávať svoje potomstvo.



Riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko TASR potvrdil, že bociany sa už vrátili do všetkých hniezd, ktoré sú v regióne monitorované kamerami. „Ponúkame šesť online prenosov návštevníkom našej stránky, nedávno sme spustili aj novú webkameru pri hniezde vo Veľkej Lomnici,“ upozornil Majko.



Dodal, že zatiaľ stále nemajú informácie o Vavrincovi, bocianovi, ktorého našli vlani zraneného pri obci Mlynčeky a po rehabilitácii mu na telo umiestnili solárnu vysielačku, aby mohli monitorovať jeho pohyb. „Náš expedičný vedec Vavrinec s najväčšou pravdepodobnosťou už zahynul. Ťažko povedať, čo sa tam stalo, posledný signál vyslal z 13.000 kilometrov vzdialenej oblasti, zrejme bol niekde pri farme v Juhoafrickej republike. Ešte je možné, že zlyhala vysielačka a niekde ho uvidíme, ale myslím si, že už by tu bol a zbadali by sme ho. Ešte mu ale dávam šancu, neuzatvárame to, pretože ak by došlo k poruche na vysielačke a priletel by, podľa vysielačky by sme ho spoznali,“ dodal Majko.



Bociany zvyknú prichádzať do podtatranského regiónu práve v tomto období, na prelome marca a apríla. V teplejších oblastiach Slovenska obsadzujú hniezda aj skôr.