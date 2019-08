Boj o trstenskú rafinériu v roku 1944 vyústil do ekologickej pohromy

Fašistami vypálená a zničená obec Trstená na Orave, okres Tvrdošín. Foto: Archív Múzea SNP Banská Bystrica

Trstená 7. augusta (TASR) – Udalosti spred 75 rokov zasiahli do životov obyvateľov Trstenej, vtedy rozvinutého remeselnícko-živnostenského mestečka na hornej Orave, výrazným spôsobom. Podľa historika a mestského kronikára Mareka Ďurča najväčšie škody na životoch i majetku v meste utrpeli najmä počas bojov na jar 1945, no výrazným medzníkom bola tiež ekologická pohroma pri tamojšej rafinérii v roku 1944.Trstená bola v 40. rokoch minulého storočia sídlom obchodu, v meste pravidelne organizovali trhy a jarmoky so stáročnou tradíciou. V prvej polovici 20. storočia tu zriadili rafinériu na petrolejové oleje a výrobu pohonných hmôt. Podľa informácií z dobových dokumentov ju spravoval Ján Singhofer. „priblížil Ďurčo pre TASR.Nemci po príchode k rafinérii vrhli všetky sily na záchranu pohonných hmôt. Ustupujúce jednotky podľa kronikára prenasledovali len menšie sily. V boji o rafinériu padlo celkom deväť vojakov, ktorých tam neskôr dali Nemci aj pochovať.I keď Slovenské národné povstanie s centrom v Banskej Bystrici vypuklo 29. augusta 1944, v Trstenej pracoval revolučný Okresný národný výbor už rok predtým, v decembri 1943. Podľa Ďurča mal výbor za cieľ koordinovať jednotlivé zložky odboja na hornej Orave a pripravovať pôdu pre príchod Červenej armády a oslobodenie mesta. Významným dokumentom, ktorý mapuje najmä augustové dni roku 1944, je františkánska Historia domus v latinskom jazyku. „uvádza sa v zdrojoch.Františkáni vo svojej latinskej kronike ďalej opisujú udalosti z 28. augusta a vzburu slovenského vojska proti Nemcom.pripomínajú dobové udalosti v knihe. Nasledujúci deň boli povolaní do zbrane všetci muži do 40. roku života, ktorí boli schopní zúčastniť sa vojny. Nie všetci však uposlúchli tento rozkaz.Podľa Ďurča bola horná Orava pre nemeckú armádu strategickým územím, pretože susedila s Poľskom, ktoré bolo začlenené do nemeckej sféry vplyvu. „“ načrtol.Tragické udalosti z rokov 1944 a 1945 na území mesta Trstená pripomínajú viaceré pamätné miesta. Na Námestí Milana Rastislava Štefánika je pomník venovaný Červenej armáde, v lokalite Pod Hálečkovou zas pamätné miesto a pomník SNP. Je to obdĺžnikový tabuľový reliéf z pieskovca s partizánskou tematikou umiestnený pri spoločnom hrobe. Podľa Ďurča ide o dielo od dvojice architektov Vojtecha Ihriského a Františka Faulhammera z roku 1952. „uzavrel.