Do bojnickej zoo pribudli nové druhy snehobielych vtákov

Ide o tropické operence z ďalekej Indonézie.

Bojnice 31. januára (TASR) - Národná zoologická záhrada Bojnice má dva nové druhy vtákov. Ide o tropické operence z ďalekej Indonézie, návštevníkov môže zaujať ich snehobiele sfarbenie. Informovala hovorkyňa zoo Simona Kubičková.



Holuba dvojfarebného chová bojnická zoologická záhrada vôbec prvýkrát. "Na prvý pohľad upúta bielym operením po celom tele s výnimkou čiernych častí na krídlach a chvoste. Obýva tropické lesy v pobrežných oblastiach vo veľkej časti juhovýchodnej Ázie a živí sa hlavne plodmi," opísal Michal Sloviak, vedúci úseku na zoologickom odbore.



Kakadu biely je ďalším novým zástupcom papagájov v kolekcii zoo. Tento dobre známy a v chovoch veľmi populárny druh pochádza z indonézskeho súostrovia Maluku. Patrí medzi ohrozené druhy. "V minulosti sme ho už niekoľkokrát chovali, no doteraz nikdy v expozičných priestoroch," priblížil Sloviak.



Oba druhy vtákov v jarnom období podľa neho presunú do expozičných voliér, kakadu pôjde do pavilónu vtákov a holuby do novej voliéry korunáčov pri bažantnici. "Okrem nových druhov sme do zoo získali aj novú samicu sovy snežnej, ktorá bola privezená spolu s holubmi z českej Zoo Ostrava," dodala Kubičková.