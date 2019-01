Karanténna stanica v Bojniciach nemôže prijímať túlavých psov

V zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti je mesto alebo obec povinná mať zriadenú karanténnu stanicu na svojom území, vyplýva zo stanoviska riaditeľa RVPS Prievidza Milana Šimu.

Bojnice 15. januára (TASR) - Bojnická karanténna stanica už viac ako polroka neprijíma nových psov. Opatrenie v podobe zákazu držby odchytených túlavých zvierat mestu nariadila Regionálna a veterinárna potravinová správa (RVPS) Prievidza, a to pre nepreukázané veterinárne požiadavky ochrany zvierat podľa zákona o veterinárnej starostlivosti.



Opatrenie v podobe zastavenia prevádzky karanténnej stanice v Bojniciach vydala RVPS Prievidza ešte koncom augusta minulého roka. "K uzatvoreniu karanténnej stanice v Bojniciach došlo na základe novelizácie zákona a následnej kontroly. Karanténna stanica neprijíma nových psíkov. O psíkov, ktorí sú tam umiestnení, je riadne postarané," spresnil v utorok stanovisko RVPS Prievidza prednosta Mestského úradu (MsÚ) v Bojniciach Daniel Palacka.



Veterinárna inšpektorka podľa neho mesto okrem iného upozornila, že priestory na vyšetrovanie zvierat nie sú celkom vhodné a nie sú v súlade s najnovšou vyhláškou. Problémom podľa stanoviska majú byť i dva koterce, ktoré nie sú vhodne chránené pred nepriazňou počasia. Inšpektorka tiež počas kontroly zistila to, že RVPS Prievidza mestu nevydala rozhodnutie o schválení karanténnej stanice pre zvieratá.



"Zatiaľ tam máme umiestnených dvoch psíkov, ktorým hľadáme nový domov. O karanténnu stanicu sa stará mestská polícia," doplnil Palacka. Príslušníci tamojšej mestskej polície však podľa inšpektorky nemôžu vykonávať odchyt psov, keďže nespĺňajú zákonom stanovené podmienky.



"Rozhodnutie o zrušení opatrenia zatiaľ vydané nebolo. Hľadáme nejaké alternatívne riešenia prevádzkovania karanténnej stanice. Ponuku prevádzkovať stanicu sme už dostali od jedného občianskeho združenia," dodal prednosta MsÚ.



V zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti je mesto alebo obec povinná mať zriadenú karanténnu stanicu na svojom území, vyplýva zo stanoviska riaditeľa RVPS Prievidza Milana Šimu. Bojnice tak nemôžu uzatvoriť zmluvu o spolupráci so susednou Prievidzou, že by psy odchytené v kúpeľnom meste umiestňovali v tamojšej karanténnej stanici.