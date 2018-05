Bojnice obnovia vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa

Rodičia, ktorí budú spĺňať podmienky, dostanú pre svoje bábätko od radnice 100 eur.

Bojnice 31. mája (TASR) - Mesto Bojnice obnoví vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa. Rodičia, ktorí budú spĺňať podmienky, dostanú pre svoje bábätko od radnice 100 eur. Jednomyseľne o tom rozhodli mestskí poslanci na svojom rokovaní v stredu (30.5.).



"Pri narodení dieťaťa bude mesto poskytovať jednorazový príspevok rodičom dieťaťa za podmienky, že dieťa bude mať trvalý pobyt v Bojniciach alebo minimálne jeden z rodičov alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti, bude mať taktiež trvalý pobyt v meste Bojnice," načrtol mestský poslanec Maroš Greschner, ktorý bol predkladateľom návrhu.



Dieťa sa tiež podľa neho musí dožiť minimálne 28 dní a ďalšou z podmienok je to, že osoba, teda poberateľ príspevku, nesmie mať žiadne dlžoby voči mestu. "Na každé dieťa ide o príspevok vo výške 100 eur," vyčíslil.



Obnovením vyplácania príspevku pri narodení dieťaťa mestskí poslanci z klubu nezávislých, ktorí opatrenie navrhli, sledujú viacero vecí. "Jednak je to moment pozornosti mesta voči svojim obyvateľom a účelom tohto príspevku bolo aj to, že v súčasnosti sa počet obyvateľov mesta hýbe na úrovni 4960 osôb. Máme v Bojniciach ľudí, ktorým sa tu dieťa narodí a nie je obyvateľom mesta, a takisto tieto osoby nie sú prihlásené ako obyvatelia mesta," ozrejmil Greschner. Podľa neho je dosť možné, že aj toto u ľudí vzbudí záujem a prihlásia sa na trvalý pobyt v Bojniciach. "V konečnom dôsledku by sme mohli pokoriť hranicu 5000 obyvateľov a následne získať väčší finančný príspevok od štátu na podielových daniach," dodal.



"Príspevok pri narodení dieťaťa nie je novotou, kedysi tu už bol, ale zrušil sa. Teraz ho navrhujeme znovu, verím, že sa nám ho podarí dostať do rozpočtu a obyvateľov a hlavne mladé rodiny aspoň trochu podporíme a pomôžeme im pri zabezpečení narodeného dieťaťa," skonštatovala mestská poslankyňa Mária Pipíšková.



V Bojniciach sa podľa jej odhadu narodí asi 40 detí ročne. "Nebude to teda taká suma, ktorá by zruinovala mesto," uzavrela.



Vyplácanie príspevku chce samospráva zapracovať do všeobecne záväzného nariadenia. Účinné by malo byť od 1. januára budúceho roka.