Bojnice 1. februára (TASR) - Na Hurbanovom námestí v Bojniciach by mala pribudnúť fontána. Jej vybudovanie chce zabezpečiť samospráva mesta, ktorej zámerom je oživiť priestor pri zámku a tak prilákať ľudí viac do centra.



Uznesenie, kde sa mesto zaviazalo vybudovať nový vodný prvok respektíve fontánu, prijalo mestské zastupiteľstvo na základe poslaneckého návrhu ešte minulý rok, spomína sa i v štúdii k námestiu. "Jednak bolo potrebné odstrániť starú fontánu, kde došlo k zrekonštruovaniu sochy Žnice, ktorá bude umiestnená v meste. Ako náhrada bude vybudovaná nová funkčná fontána na konci Hurbanovho námestia," povedal bojnický mestský poslanec Michal Lekýr.



Návrh architekta Vladimíra Letovanca, ako by mohol vodný prvok vyzerať, prezentovalo mesto poslancom na rokovaní mestského zastupiteľstva v stredu (31.1.). "Mal by to byť dynamický vodný prvok, ktorý by vychádzal zo zeme. Trysky by mali možnosť meniť tvar fontány, mal by tam byť samozrejme nejaký prvok krásneho osvetlenia na noc a takisto nejaký prvok hudby tak, aby vznikol pekný hravý prvok a tá voda bola naozaj cítiť, prúd vody bol dostatočný na to, aby ľudí od zámku pritiahol priamo na Hurbanovo námestie," opísal Lekýr.



Mesto bude podľa neho oslovovať firmy, ktoré sú schopné takéto dielo zrealizovať. "Chceli by sme zabezpečiť prezentácie, aby sme sa oboznámili s možnosťami, technológiami, prípadne nejakými cenovými reláciami a na základe toho sa budeme snažiť postúpiť ďalej, aby sme mohli fontánu, verím, že ešte v tomto roku zrealizovať," dodal.



Zabezpečiť samotné vybudovanie vodného prvku nebude môcť samospráva skôr ako v máji. Do tohto termínu jej totiž plynie päťročná lehota, v rámci nej nemôže zasahovať do námestia, ktorého rekonštrukciu zabezpečila z fondov Európskej únie. Otázka financovania investície je zatiaľ otvorená.