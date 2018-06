Na rekonštrukciu kúpeľne v bojnickej nemocnici prispeli aj šoféri

S myšlienkou zorganizovať zbierku prišla detská sestra Jaroslava Šišková.

Bojnice 29. júna (TASR) - Detskému oddeleniu Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach pribudli na rekonštrukciu kúpeľne na oddelení dojčiat ďalšie finančné prostriedky. Venovali ich šoféri nitrianskej dopravnej spoločnosti, informovala v piatok TASR Viera Jurčiová z NsP Prievidza.



"Každý prispel nejakou sumou. Zbierka trvala pol roka, od januára do júna. Podarilo sa nám vyzbierať 800 eur, pričom časťou prispelo aj vedenie firmy, v ktorej pracujem," povedal jeden zo šoférov Ctibor Benkovič.



S myšlienkou zorganizovať zbierku prišla detská sestra Jaroslava Šišková. "Na detskom oddelení pracujem 32 rokov a máme tu zariadenie, ktoré je potrebné obnoviť. Kúpeľňa na oddelení dojčiat je v nevyhovujúcom stave, preto som oslovila priateľa, či by nám nevedel pomôcť," ozrejmila.



Zrekonštruovať by sa mala kúpeľňa a sociálne zariadenie na oddelení i sociálne zariadenie pre personál. Nemocnica už vypracovala i projekt, celá rekonštrukcia by mala stáť približne 2000 eur.



Na rekonštrukciu kúpeľne na oddelení dojčiat bojnickej nemocnice už prispel finančnými prostriedkami vo výške 765 eur organizátor podujatia Gulášfest, ktoré sa konalo začiatkom júna na Fačkovskom sedle.