Na Bojnickom zámku ožije starý príbeh, múzeum hľadá hercov

Múzeum v spolupráci s režisérom podujatia preto hľadá herecké talenty na stvárnenie jednotlivých postáv. Konkurz sa uskutoční v sobotu 2. februára o 9.30 h v priestore Záhradného domu múzea.

Bojnice 28. januára (TASR) - V priestoroch Bojnického zámku ožije v máji tohto roka starý romantický príbeh. Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice preto hľadá hercov na jeho stvárnenie, informovala vedúca oddelenia múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom Petra Gordíková.



"Prvý ročník Festivalu zámockých príbehov s názvom Romantický sen priblíži návštevníkom život grófa Jána Františka Pálffyho, odkryje jeho túžby a vízie. Zároveň odhalí aj pohnútky, ktoré motivovali grófa k rozsiahlej a dlhotrvajúcej prestavbe Bojnického zámku," opísala Gordíková.



Múzeum v spolupráci s režisérom podujatia preto hľadá herecké talenty na stvárnenie jednotlivých postáv. Konkurz sa uskutoční v sobotu 2. februára o 9.30 h v priestore Záhradného domu múzea. "Kandidáti na jednotlivé postavy by mali mať minimálne 16 rokov a ukončenú deväťročnú školskú dochádzku. Uchádzači si na konkurz pripravia dialóg alebo monológ podľa vlastného výberu," dodala Gordíková.



Festival zámockých príbehov bude môcť verejnosť na Bojnickom zámku navštíviť v termínoch - od 8. do 12. mája a od 16. do 19. mája.