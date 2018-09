Svoj post chce obhájiť 62-ročný František Tám.

Bojnice 24. septembra (TASR) - O post primátora Bojníc majú záujem štyria muži. Ako nezávislí sa budú o hlasy voličov v novembrových komunálnych voľbách uchádzať traja z nich, jedného nominovala politická strana. Vyplýva to z informácií tamojšej mestskej volebnej komisie.



Svoj post chce obhájiť 62-ročný František Tám. Kandidát Smeru-SD vedie Bojnice tretie volebné obdobie. Súpermi vo voľbách mu budú súčasní mestskí poslanci, 60-ročný riaditeľ handlovskej strednej odbornej školy Jozef Barborka a 36-ročný tréner športovej triedy Martin Kočner. Do volieb idú ako nezávislí. Rovnako ako nezávislý kandidát sa bude o hlasy voličov uchádzať i 65-ročný lekár Marian Jakubis.



O poslaneckú stoličku v 11-člennom mestskom zastupiteľstve (MsZ) má záujem 38 ľudí. Koalícia Smer-SD a SNS nominovala 11 kandidátov, SaS dvoch, Národná koalícia dvoch, KDH jedného, ĽSNS troch a Strana zelených jedného kandidáta. Najviac ľudí má záujem obhajovať záujmy obyvateľov kúpeľného mesta ako nezávislých, a to 18.