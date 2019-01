Bojnice si na tento rok naplánovali mierne prebytkový rozpočet

Celkové príjmy mesta by mali v tomto roku dosiahnuť sumu 11.204.336 eur a celkové výdavky by mali byť na úrovni 11.162.736 eur. Prebytok tak predstavuje 41.600 eur.

Bojnice 31. januára (TASR) - Bojnice budú v tomto roku hospodáriť s mierne prebytkovým rozpočtom. Rozhodli o tom hlasovaním na svojom rokovaní vo štvrtok tamojší mestskí poslanci. Zároveň tak ukončili rozpočtové provizórium, v ktorom bolo mesto od začiatku tohto roka.



Z investičných akcií chce mesto zabezpečiť rekonštrukciu strechy na kultúrnom centre i rekonštrukciu ulice Hornoulická, kde má už pripravený realizačný projekt. V pláne má aj rekonštrukciu budovy v Dubnici na materskú školu. "Určite bude treba, aby si poslanci sadli, určili priority investičných akcií. Preto sme vlastne schválili rozpočet, aby sme sa ďalej pohli a neboli v rozpočtovom provizóriu. Takisto aj dotácie treba riešiť v rámci mesta. Uvidíme, aké priority si poslanci určia, možno to bude Pivár, možno rekonštrukcia inej ulice," ozrejmil viceprimátor Jozef Hatvanyi.



Samospráva chce z mimorozpočtových prostriedkov zrekonštruovať parkovisko za touto budovou, pričom náklady odhadla na 980.000 eur. Z dotácie má v pláne financovať i rekonštrukciu Meštianskeho domu za vyše milión eur vrátane vlastných zdrojov a Hurbanovho námestia za takmer 900.000 eur. Na plážovom kúpalisku chce zase zabezpečiť rekonštrukciu kotolne a vybudovanie korčuliarskeho oválu. "Aj v minulosti bol rozpočet tak trochu nafúknutý, ale uvidíme, aká bude príjmová časť rozpočtu, lebo väčšinou ide o výdavky, ale treba sa pozrieť aj na príjmovú časť. Uvidíme, aké budú podielové dane, aké mimorozpočtové zdroje nám prídu. Tieto veci budeme spoločne s vedením mesta, poslancami riešiť a uvidíme, ako sa ďalej posunieme," vysvetlil viceprimátor.



Položky ohľadom rekonštrukcie Pivára či Hurbanovho námestia sú do rozpočtu zaradené orientačne, reagovala poslankyňa Antónia Kováčová Píšová. "Tým, že boli voľby a je aj nové mestské zastupiteľstvo, my poslanci si musíme stanoviť plán investícií. My sme rátali v rozpočte s nejakým kvázi maximálnym zaťažením, aby bolo mesto aj po zobratí úverov v dobrej kondícii. Tie položky sú orientačné, nie je to podložené projektom, položkovitým rozpočtom a podobne," doplnila.



Bežné príjmy naplánovalo mesto na výšku 5.344.410 eur, bežné výdavky na 5.302.745 eur. Kapitálové príjmy by mali dosiahnuť 4.070.626 eur, kapitálové výdavky 5.714.851 eur. Príjmové finančné operácie sú vo výške 1.789.300 eur a výdavkové vo výške 145.140 eur.



Mestskí poslanci zároveň schválili rozpočty príspevkových organizácií mesta, a to Kultúrneho centra Bojnice a Technických služieb. Rovnako tak rozpočtových organizácií - Základnej školy s materskou školou, Základnej umeleckej školy, Centra voľného času Junior a Zariadenia pre seniorov.



"V rámci finančnej komisie sme sa dohodli, že sa niektoré položky pre príspevkové a rozpočtové organizácie krátili, ale na druhej strane si myslím, že v rámci úpravy rozpočtu by sme im to potom mohli dofinancovať, ak by to bolo potrebné," ozrejmil Hatvanyi.



Kováčová Píšová zároveň požiadala riaditeľov organizácií, aby predkladali zastupiteľstvu štvrťročné správy zamerané na ekonomickú situáciu. "Dôvodom je to, že na finančnej komisii nám riaditelia predložili dôvodové správy a viacerí ľudia sme sa zhodli na tom, že neboli dostatočne vypracované. Vyplývalo z nich veľa otázok, na ktoré nám riaditelia nevedeli ani na mieste odpovedať. Povedali sme si, že im skúsime dať šablónu našich požiadaviek vopred, na čo sa majú pripraviť, aby sme to vedeli lepšie uchopiť a lepšie vyhodnocovať," dodala s tým, že opatrenie súvisí aj s finančnou disciplínou organizácií a ich plánmi.