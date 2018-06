S Bojnicami sa spája i unikátne obdobie nálezov neandertálca, jeho predmetov a vecí, ktoré opracoval, ide pritom o obdobie 60.000 až 70.000 rokov pred naším letopočtom.

Bojnice 17. júna (TASR) - Bojnice si pripomenuli 905. výročie prvej písomnej zmienky o meste. Míľnik oslávili v sobotu (16.6.), pre obyvateľov i návštevníkov mesta pripravili vystúpenia umelcov, výstavu o histórii školstva, remeselný trh či pôvodný bojnický muzikál so živým orchestrom z dielne miestnej základnej umeleckej školy.



"História Bojníc sa začala písať veľmi dávno. Môžeme to rozdeliť na také dve obdobia, prvé je história písaná, ktorú poznáme. História je však vlastne zaznamenaná aj v kameňoch. Prvé počiatky územia Bojníc môžeme totiž datovať do obdobia druhohôr, keďže tu dodnes nachádzame skameneliny z tohto obdobia," načrtol historik Erik Kližan.



S Bojnicami sa podľa neho spája i unikátne obdobie nálezov neandertálca, jeho predmetov a vecí, ktoré opracoval, ide pritom o obdobie 60.000 až 70.000 rokov pred naším letopočtom. "História Bojníc je teda veľmi stará a veľmi vzácna," podotkol.



Rok 1113 sa spája s prvými písomnými zmienkami viacerých miest a obcí na západnom Slovensku. "Listina z roku 1113 je pre Bojnice veľmi špecifická, pretože Bojnice snáď ako jediná lokalita, ktorá sa v tejto listine spomína, sa tam spomína dokonca trikrát, a to nie priamo, ale vlastne cez dnešné perly, ktoré v Bojniciach nachádzame. Okrem samotnej osady alebo obce je to hrad alebo podhradie a horúce pramene, teda tie veci, v čom sú dnes Bojnice výnimočné a jedinečné," dodal historik.



Kližan pôsobí v Klube priateľov histórie Bojníc, ktorý pripravil i výstavu fotografií Stopy času v Bojniciach II. o histórii školstva v meste. Jej vernisáž bola súčasťou osláv výročia prvej písomnej zmienky.



Históriou Bojníc, ale v druhej polovici 20. storočia, sa zaoberá i skoro rovnomenná kniha z pera členky klubu Kamily Gordanovej. Publikáciu uviedli do života rovnako na oslavách a okrem spomienok na Bojnice a ľudí v 50. rokoch 20. storočia ponúka i dobové fotografie či recepty, ktoré sa v kúpeľnom meste kedysi varili.



"Ide vyslovene o malú históriu, dávala som tam to, čo si pamätám. Myslím si, že ľudí bude zaujímať, že napríklad v 50. rokoch ani v jednom dome na námestí nebol vodovod. Námestie vtedy nebolo rušné ako dnes. Všetko bolo pre mňa zaujímavé, milovala som chodiť na štrand, obdivovala som kravy, keď išli z paše od rieky Nitra. Boli tu väčšinou remeselníci, tesári, murári, malí poľnohospodári, ktorí dopĺňali kolorit mesta," spomenula autorka knihy.



Oslavy 905. výročia prvej písomnej zmienky o meste tiež ponúkli divadielko pre deti, vystúpenie Brillant orchestra Milana Olšiaka, koncert Kapellky, ukážku historického šermu a popravy či ohňovú šou v podaní skupiny Bella Torres z Martina. Gastronomickými špecialitami jarmoku, ktorý sa konal na Hurbanovom námestí, bol guláš a pečený býk.